Вы могли не знать об этом и просто употреблять чай, потому что это вкусно, но оказывается и полезно.

Миллионы людей любят чай, британцы особенно. Некоторые люди даже выпивают от четырёх до пяти чашек в день. И даже не знают, что чай - это не только вкусно, но и полезно.

Независимо от выбранной вами смеси, есть несколько неожиданных полезных свойств, которые скрывает ваша скромная чашка чая, пишет The Telegraph.

1. Антиоксидантные свойства

"Чай богат полифенолами — природными биоактивными растительными соединениями, обладающими антиоксидантным действием в организме. Достаточное количество антиоксидантов в рационе из фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и напитков важно для борьбы с последствиями старения и современного образа жизни, которые вызывают повреждение клеток (через окисление клеточных мембран)", - говорит диетолог, доктор Кэрри Ракстон из Консультативного совета по чаю.

Видео дня

2. Поддержка здоровья сердца

"Чай полезен для сердца на нескольких уровнях. Полифенолы, особенно флаван-3-олы (подгруппа флавоноидов), благотворно влияют на сосудистую функцию, улучшая кровоток, делая сосуды более эластичными и снижая артериальное давление. А пониженное давление — это меньший риск инсульта и инфаркта миокарда", - подчеркнула Ракстон/

Профессор питания и пищевых наук Университета Рединга Гюнтер Кюнле добавляет, что флаванолы настолько эффективно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, что Американская академия питания и диетологии рекомендует ежедневно потреблять 400–600 мг этих веществ.

Это примерно три чашки зелёного или восемь чашек чёрного чая в день.

Клиническое исследование показало, что употребление трёх чашек чёрного чая в день на протяжении шести месяцев снижает артериальное давление на 2–3 мм рт. ст. — это эквивалент эффекта от потери 2–3 килограммов веса.

Также, по словам Ракстон, полифенолы могут снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). А масштабное исследование Гарвардского университета показало, что те, кто пьёт как минимум 3–4 чашки чая в день, реже страдают от инфарктов.

3. Улучшение здоровья кишечника

Мы всё больше осознаём важность здоровья кишечника — хотя далеко не все готовы пить кефир или комбучу. К счастью, чай — доступная альтернатива, приносящая пользу пищеварению. Многие натуральные продукты обладают пребиотическими свойствами, то есть способствуют росту полезных бактерий. И чай (зелёный и чёрный) входит в их число.

"Здоровая микрофлора кишечника связана с меньшим риском запоров, воспалительных заболеваний кишечника, респираторных инфекций и с более сбалансированной иммунной системой", — объясняет Ракстон.

Это связано с тем, что полифенолы в чае не перевариваются в верхних отделах кишечника, а доходят до толстой кишки, где расщепляются кишечными бактериями и служат им пищей. "Полезные" бактерии как раз и предпочитают полифенолы — регулярное употребление чая способствует их росту.

4. Снижение уровня сахара в крови

Ежедневное употребление чая связано с более низким риском развития диабета 2 типа. Исследование в журнале Nutrition Research показало, что у людей, пьющих более четырёх чашек чая в день, риск развития диабета 2 типа был на 17% ниже.

Предположительно, это связано с действием полифенолов, которые помогают клеткам усваивать глюкозу и обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

5. Улучшение концентрации

Когда нам нужно сосредоточиться и взбодриться, мы обычно тянемся за кофе. Но чай тоже способен дать заряд бодрости — и при этом он в меньшей степени вызывает тревожность и дрожь. "В чае содержится около 40–50 мг кофеина — это вдвое меньше, чем в кофе", — говорит Ракстон.

Кофеин известен тем, что улучшает память, бодрость и концентрацию. Но чай уникален тем, что содержит аминокислоту L-теанин, которая в сочетании с кофеином создаёт эффект "спокойной концентрации".

Исследования показывают, что L-теанин снижает уровень стресса и улучшает концентрацию в условиях умственного напряжения.

6. Улучшение сна

Травяные чаи с ромашкой давно известны как средство для лучшего сна. Однако, как показывают исследования Консультативного совета по чаю (TAP), даже две чашки обычного чая могут улучшить качество сна — возможно, за счёт самого расслабляющего ритуала чаепития.

Активные соединения чая, способствующие засыпанию, включают полифенолы, L-теанин, теафлавины, теарубигины и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). L-теанин и ГАМК воздействуют непосредственно на мозг, помогая запускать процессы, снижающие стресс и вызывающие расслабление.

7. Поддержка психического здоровья

"Флаванолы улучшают когнитивные функции — есть данные крупных исследований, подтверждающие это. Но в плане психического здоровья, вероятно, решающую роль играет сам социальный аспект чаепития: совместное приготовление и распитие чая", — говорит профессор Кюнле.

А это важно для нашего эмоционального благополучия и настроения. Ведь давно доказано, что счастливые люди живут дольше.

Другие новости из области "про здоровье"

Ранее УНИАН сообщал про три вида орехов, в которых белка больше, чем в яйцах. Помимо белка, они также содержат очень полезную клетчатку. Оба этих питательных вещества помогают сохранять сытость, замедляя пищеварение и стабилизируя уровень сахара в крови.

Кроме того, мы рассказывали, что полезно есть при повышенном давлении. Особое внимание уделяется одной ягоде. Вы наверняка не знали о том, насколько сильное влияние она имеет на ваш организм.

Вас также могут заинтересовать новости: