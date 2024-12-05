Аналитики считают, что Россия не намерена отправлять значительные подкрепления для поддержки режима Башара Асада в Cирии.

Россия эвакуирует военно-морские активы со своей базы в Тартусе, Сирия, что может означать, что она не намерена отправлять значительные подкрепления для поддержки режима Башара Асада в Cирии в ближайшем будущем. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Ранее OSINT-аналитик MT Anderson сообщил, что, согласно спутниковым снимкам, Россия вывела в со своей базы в Тартусе фактически все суда, которые там находились.

Как отмечают аналитики, Россия не может перебросить эти суда в свои черноморские порты из-за позиции турции, поэтому она, скорее всего, перебросит суда на свои базы на северо-западе России и в Калининградскую область.

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Также аналитики отмечают, что ранее Главное управление военной разведки Украины сообщило, что Россия перебросила в Сирию часть Африканского корпуса.

В ISW отмечают, что эти сообщения правдивы, то они указывают на то, что российское военное командование избегает переброски регулярных российских военных сил со своего приоритетного театра военных действий на Украине в Сирию.

"Эвакуация Россией Тартуса и сообщение о развертывании сил Африканского корпуса в Сирии свидетельствуют о том, что Россия обеспокоена тем, что силы сирийской оппозиции могут продвинуться на юг к Хаме и угрожать базе в Тартусе, но российское военное командование не будет в ближайшем будущем направлять в Сирию значительные подкрепления, чтобы предотвратить такие продвижения", - считают аналитики.

Ситуация в Сирии - что известно

Контрнаступление сирийских повстанцев, которые представляют собой коалицию исламистских боевых групп во главе с поддерживаемой Турцией группировкой, связанной с Аль-Каидой, началось на прошлой неделе. В первые дни войска РФ понесли там значительные потери.

Украинская разведка информировала, что оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

Кроме того, отмечается, что военный контингент России бежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

Как отмечал депутат Александр Мережко, существует высокая вероятность, что президенту России Владимиру Путину придется перебрасывать определенные силы или ресурсы из-за событий в Сирии.

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