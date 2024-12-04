Обострение в Сирии: повстанцы подошли к Хаме

Захват Алеппо стал самым большим продвижением повстанцев за четыре года.

Сирийские повстанцы "Хайят Тахрир аш-Шам" приблизились к крупному городу Хама. Об этом сообщили повстанцы и военные наблюдатели, передает Reuters.

Повстанцы и наблюдатели Сирийской обсерватории по правам человека заявили, что повстанцы захватили села, включая Маар-Шахур, в нескольких милях к северу от города. В район прибывает подкрепление.

Атака на Хаму усилит давление на Башара аль-Асада. Город остается под контролем его правительства после войны в 2011 году.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассмотрит возможность отправки войск в Сирию, если Дамаск попросит, а правитель России Владимир Путин призвал прекратить "террористическую агрессию" в стране.

Reuters отмечает, что захват повстанцами города Алеппо стал крупнейшим наступлением за много лет.

Линия фронта была заморожена с 2020 года после того, как Асад отобрал большую часть страны у повстанцев благодаря помощи России и Ирана, а также при поддержке сети региональных шиитских ополченцев.

Впрочем, Россия сосредоточилась на войне в Украине, а удары Израиля за последние три месяца уничтожили руководство "Хезболлы", которую поддерживает Иран. Повстанцы воспользоваться этим моментом. "Хезболла" заявила, что не планирует сейчас отправлять свои силы в Сирию.

Источник среди повстанцев сообщил агентству, что сражались за пределами Хамы с поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые прибыли в Сирию.

Война в Сирии

Напомним, в конце ноября сирийские оппозиционные группировки пошли в масштабное наступление на проправительственные силы Сирийской арабской армии в западной части провинции Алеппо.

В украинской разведке сообщили, что для россиян ситуация в Сирии только ухудшается, их силы вынуждены покидать страну.

В Иране уже заявили, что готовы рассмотреть возможность ввода своих войск в Сирию, но если об этом будет просить правительство.

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