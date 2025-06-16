Удастся ли вам заметить слово "марка" среди множества букв? / Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии и разнообразные головоломки порой интригуют не меньше, чем блестяще написанный детективный роман.

Такие задания требуют максимальной внимательности к деталям, логического и критического мышления, а также проверяют ваш интеллект. УНИАН подготовил для вас новую захватывающую оптическую иллюзию.

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. В этом лабиринте вам надо отыскать одно конкретное слово – "марка". Искать его можно как по горизонтали, так и по вертикали.

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Кроме интеллектуальных способностей, это задание еще и протестирует ваши навыки управлять собственным временем. На ответ у вас будет очень мало времени – всего 7 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Вы готовы? Время пошло!

Внимательно рассмотрите изображение, но старайтесь не задерживать взгляд на одном участке слишком долго.

коллаж УНИАН

Что ж, время, отведенное на поиск слова "марка", подошло к концу. Вам удалось его заметить? Если да, у вас чрезвычайно острое зрение. Видимо, ваша внимательность к деталям не раз вам пригодилась.

Тем, кто не уложился в 7 секунд, советуем вернуться к изображению и поискать еще. Дадим вам небольшую подсказку: сосредоточьтесь на нижней части коллажа.

Ответ:

коллаж УНИАН

Головоломки и оптические иллюзии от УНИАН

Вам понравилось задание на поиск слова? Можем предложить вам похожую головоломку. В ней вам нужно найти слово "дрон", и справиться необходимо всего за 9 секунд.

Или же можете проверить свою внимательность к деталям в задании, где надо найти лису. На ответ мы отвели 8 секунд.

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