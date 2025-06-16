Давайте проверим вашу внимательность.

Оптические иллюзии и разнообразные головоломки порой интригуют не меньше, чем блестяще написанный детективный роман.

Такие задания требуют максимальной внимательности к деталям, логического и критического мышления, а также проверяют ваш интеллект. УНИАН подготовил для вас новую захватывающую оптическую иллюзию.

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. В этом лабиринте вам надо отыскать одно конкретное слово – "марка". Искать его можно как по горизонтали, так и по вертикали.

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Кроме интеллектуальных способностей, это задание еще и протестирует ваши навыки управлять собственным временем. На ответ у вас будет очень мало времени – всего 7 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Вы готовы? Время пошло!

Внимательно рассмотрите изображение, но старайтесь не задерживать взгляд на одном участке слишком долго.

Что ж, время, отведенное на поиск слова "марка", подошло к концу. Вам удалось его заметить? Если да, у вас чрезвычайно острое зрение. Видимо, ваша внимательность к деталям не раз вам пригодилась.

Тем, кто не уложился в 7 секунд, советуем вернуться к изображению и поискать еще. Дадим вам небольшую подсказку: сосредоточьтесь на нижней части коллажа.

Ответ:

Головоломки и оптические иллюзии от УНИАН

Вам понравилось задание на поиск слова? Можем предложить вам похожую головоломку. В ней вам нужно найти слово "дрон", и справиться необходимо всего за 9 секунд.

Или же можете проверить свою внимательность к деталям в задании, где надо найти лису. На ответ мы отвели 8 секунд.

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