Выбор правильного места для "женского счастья" – залог длительного цветения.

Спатифиллум, который еще называют "женским счастьем", – это изысканное комнатное растение, которое любят за элегантные белые цветы и эффектную блестящую листву. Чтобы добиться более длительного цветения, необходимо убедиться, что вазон находится в наилучшем месте дома или квартиры.

Издание Homes and Gardens пишет, что эксперты назвали 5 мест, где никогда не следует ставить спатифиллум.

На подоконнике, выходящем на юг

Частая ошибка при выращивании комнатных растений - не учитывать их естественную среду обитания. Один из ключей к успеху - максимально приблизить домашнюю среду к естественной.

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Для спатифиллума это означает избегать слишком яркого солнечного света, так как в естественной среде они растут в полутени тропических лесов.

"Женское счастье" требует среднего или слабого освещения для роста, а это значит, что южный подоконник, где может быть очень ярко и жарко, не идеальное место. На самом деле, такое место может привести к ожогам листьев. Спатифиллум в слишком освещенном свете также не зацветет", - объясняет Джули Бауден-Дэвис, эксперт по комнатных растениям.

В углу с плохим освещением

В то же время, избегая слишком интенсивного солнечного света, не стоит размещать цветок в месте с слишком слабым освещением.

"При слишком слабом освещении они просто перестанут цвести, а листья будут выглядеть тусклыми. Это также может привести к загниванию корней, потому что почва будет оставаться влажной в течение более длительного времени без достаточного количества света", - говорит эксперт Ануп Муталик.

Если у растения загнили корни из-за недостатка света, то листья спатифиллума пожелтеют.

Место с сквозняками

Как тропическое комнатное растение, "женское счастье" будет благодарно за более теплое место, вдали от холодных сквозняков.

"Сквозняки часто приводят к низкой влажности, а спатифиллумы с их тонкими листьями могут получить повреждения из-за сухих условий и низкой влажности. Повреждения часто проявляются в виде коричневых кончиков листьев, а иногда и общего побурения листьев", - объясняет Джули.

В проходе с интенсивным движением

"Эти широкие листья легко повреждаются при прикосновении. В доме лучшие результаты достигаются, когда спатифиллум размещают в тихих, влажных углах с фильтрованным светом и, конечно же, без доступа для кошек", - предупреждает Ануп.

Где держать вазон "женское счастье" на открытом воздухе

При выращивании спатифиллума на открытом воздухе следует выбирать место, защищенное от ветра и прямых солнечных лучей. Важно отметить, что эти растения можно выращивать на открытом воздухе только в зонах, где температура никогда не опускается ниже +2°C. Растение на лето можно вынести на улицу и вернуть в помещение до наступления холодов.

Ранее УНИАН писал, как заставить спатифиллум снова цвести.

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