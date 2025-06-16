По словам военного, таким образом враг хочет создать дополнительное напряжение.

Российские оккупанты в течение нескольких последних дней активизировались в районе Антоновских железнодорожного и автомобильного мостов в Херсоне, однако успеха не имели. Об этом говорилось в сообщении Института изучения войны (ISW).

В то же время в ВСУ заявили, что на приднепровском направлении россияне перегруппировываются, чтобы попытаться захватить островную зону Днепра.

О сложной ситуации на этом направлении сообщил и военный Станислав "Осман" Бунятов. Он подчеркнул, что в Херсоне противник не прекращает террор, применяя дроны, артиллерию и КАБы.

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"На острова постоянно лезет вражеская пехота, пытаясь расшатать ситуацию и создать дополнительное напряжение на линии соприкосновения. Наши держатся", - написал Бунятов.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что в дельте Днепра началась ожесточенная битва за острова. Он отметил, что на юге противник активизировал авиацию и увеличил количество дроновых ударов.

По его словам, противник не уменьшает количество штурмовых действий и артиллерийских обстрелов по позициям Сил обороны Украины и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах.

"Враг пытается вытеснить наших защитников от Антоновских мостов. Также пытается на юге островной зоны взять под контроль несколько островов. В частности, это Забич, Нестрига, Козулиский. Там противник хочет "взять" какой-то плацдарм, и дальше постепенно - остров за островом, пролив за проливом - осуществить высадку на правый берег", - отметил Волошин.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как Украине удалось приостановить наступление россиян на Сумщине. По его словам, по состоянию на сейчас противник вклинился на территорию Украины на Сумщине с территории Курской области (РФ) ориентировочно на 7-7,5 км. Однако сейчас, как отметил Мусиенко, уже продвижение врага приостановлено.

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