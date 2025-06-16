По словам замкомандира 3 ОШБр Максима Жорина, армиям уделяется слишком мало внимания.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отреагировал на новость о том, что ряд стран Европы, которые находятся на восточной границе, готовятся к войне с Россией.

У военного складывается ощущение, что "оптимизма" на континенте совсем немного. Однако, по его словам в Telegram, первоочередно внимание следовало бы обратить на собственные армии, которые не имеют опыта современной войны.

"В частности, с подготовки и перевооружения, в соответствии с требованиями времени. Не менее актуальна идеологическая и информационная работа с населением, которое вряд ли пока вообще осознает угрозы", - подчеркнул Жорин.

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Также он добавил, что "вялая реакция" разных стран на то, что происходит в мире, включая единичные инициативы по безопасности — это совсем не то, что впоследствии должно защитить те или иные государства. "А защищаться придется", - подытожил военный.

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Ранее УНИАН сообщал, что подполковник ВСУ прокомментировал ситуацию на границах Сумщины и Харьковщины. По его словам, предположительно задача россиян заключается в том, чтобы продвинуться вглубь украинской территории и использовать это на переговорах.

Также он недавно высказался об отправке иностранных военных в Украину. Речь идет об контингенте, который должен был стать "гарантией безопасности" для нашей страны после войны с Россией.

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