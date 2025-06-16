Оккупанты хотят, чтобы страна осталась без иностранного оружия.

Российская Федерация потребует, чтобы Украина уничтожила все полученное от западных партнеров оружие, которое передавали для ее защиты от захватнических войск.

Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко. Он уверяет, что "бешеная накачка Украины вооружениями" якобы угрожает и самим западным странами, поскольку это оружие трудно контролировать:

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно".

Требования России к Украине

Как известно, Москва требует, чтобы Украина признала Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые захватили ее захватнические войска, частью Российской Федерации.

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Также оккупанты стремятся к переходу Украины к полному нейтралитету (без права вступления в НАТО) и статусу внеблокового государства.

Кроме того, Кремль навязывает ограничения для Вооруженных сил Украины. Речь идет о "демилитаризации" и снижении численности армии.

Россияне требуют "обеспечения прав русскоязычных", борьбы с "националистическими группами", а также снятия санкций против них.

Украина расценивает такие требования как ультиматум, что приведет к потере суверенитета, территориальной целостности и права на международное сотрудничество.

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