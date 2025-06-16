Украинское правительство согласилось начать работу над рекомендациями по открытию тендеров для компаний на разработку одного из месторождений, пишут журналисты.

Более месяца назад Украина подписала с Соединенными Штатами Америки историческое соглашение о полезных ископаемых. И теперь Украина одобрила первые шаги для того, чтобы частные инвесторы имели возможность разрабатывать крупное государственное месторождение лития.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников. Такой проект станет первым, который получит зеленый свет в рамках соглашения. По данным источников издания, украинское правительство согласилось начать работу над рекомендациями по открытию тендеров для компаний на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине.

"Это одно из крупнейших в Украине месторождений лития, минерала, критически важного для производства электрических батарей. Среди вероятных претендентов – консорциум инвесторов, в который входят TechMet, энергетическая инвестиционная компания, частично принадлежащая правительству США, и Рональд С. Лаудер, миллиардер, друг президента Трампа. Группа уже давно выражала интерес к литиевому месторождению Добра, призывая президента Украины Владимира Зеленского в конце 2023 года открыть торги", – пишет издание.

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Согласно тексту более широкого соглашения между США и Украиной, половина доходов, которые получит правительство нашей страны от добычи ископаемых, будет перечисляться в Украинско-американский инвестиционный фонд. Затем эти средства будут реинвестированы в экономику Украины. И Вашингтон тоже будет претендовать на определенную долю этих средств, акцентируют журналисты. Американский президент Дональд Трамп представил эту договоренность как "возмещение за прошлую помощь" со стороны США.

NYT добавляет, что подготовка таких рекомендаций по добыче ресурсов продлится несколько недель. И правительство Украины может решить не открывать тендер.

Тем не менее, как отмечают авторы, новое решение украинского правительства свидетельствует о попытке Украины продемонстрировать Трампу, что соглашение продвигается. Это происходит на фоне растущих опасений, что Белый дом может отстраниться от войны в Украине, поскольку переговоры о прекращении огня с Россией зашли в тупик.

Пытаясь дать старт соглашению о добыче полезных ископаемых, украинская делегация во главе с Юлией Свириденко, министром экономики Украины, в этом месяце посетила Вашингтон. Тогда украинская сторона собиралась представить проекты по разработке месторождений лития, графита и титана.

"Это именно те стратегические инициативы, где украинско-американское сотрудничество может принести взаимную выгоду", – отмечала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в своем заявлении после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Ночью 1 мая (по Киеву) стало известно, что было подписано соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Исторический документ подписали Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Среди ключевых условий было то, что Фонд создается на условиях равноправного партнерства и ни одна из сторон не имеет решающего голоса. Также в документе не было упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

Впоследствии в Белом доме заявили, что в соответствии с подписанным соглашением, США будут иметь право решать, кто будет покупать украинские ресурсы. Касаться это правило будет новых лицензий на добычу.

Уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о добыче ресурсов. Его поддержали 338 народных избранников.

Украина и США хотят запустить работу Фонда полезных ископаемых до конца года, и первое его заседание запланировано на июль.

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