Ранее эту должность занимал бригадный генерал Александр Тарнавский.

Несколько дней назад замена произошла командующего оперативно-тактической группировкой войск "Донецк". Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на информированных собеседников в Силах обороны.

"Бригадный генерал Александр Тарнавский, который командовал оперативно-тактической группировкой войск "Донецк", в которую входит ряд тяжелых участков фронта в Донецкой области, в частности Покровск, ушел с должности. Новым командующим "Донецка" стал начальник штаба этой ОТГ генерал-майор Виктор Николюк", – отмечает издание.

Как сообщается, генерал Тарнавский ушел с должности по собственной инициативе. У него были проблемы со здоровьем.

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Назначенный на его место Николюк уже несколько месяцев был начальником штаба в этом же ОТГ и, по данным издания, неплохо знаком с обстановкой. Как предполагает один из собеседников УП, Николюк, вероятно, заменит Тарнавского и на должности командующего 9-м армейским корпусом.

Отмечается, что в зоне ответственности ОТГ "Донецк" находятся сразу несколько самых сложных сейчас участков фронта – часть российского выступления на дороге Покровск-Константиновка (другая часть – в зоне ОТГ "Луганск"), сам Покровск, граница Донецкой и Днепропетровской областей, а также Новопавловское направление (села Багатир, Комар).

Кто такой Виктор Николюк

Виктору Николюку 49 лет. Он наиболее известен как бывший командующий Оперативного командования "Север", который в 2022 году руководил обороной Чернигова.

10 марта 2022 года Николюка удостоили звания Героя Украины.

Некоторое время он отвечал за подготовку военнослужащих в командовании Сухопутных войск.

Как сообщал УНИАН, Тарнавский заступил на должность командующего ОТГ "Донецк" в декабре 2024 года после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска и увольнения Александра Луценко.

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