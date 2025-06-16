Несмотря на миллионные заработки и проживание за рубежом - семья политика не против государственных средств.

Народный депутат от фракции "Голос" Максим Хлапук подал декларацию о доходах за 2024 год, в которой засветил место жительства жены в Великобритании, свидетельствуют данные портала НАПК.

Поэтому, согласно декларации, жена политика Марина Науменко вместе с дочерью временно проживают в Великобритании.

Если раньше Науменко работала в аппарате Верховной рады, то теперь получает доход от "Обособленного подразделения Хельветас Свисс Интеркооперейшн в Украине". В прошлом году эта организация выплатила жене нардепа более 1,1 млн грн в виде заработной платы и премий.

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Но несмотря на миллионные доходы и денежный подарок от мужа в сумме почти 670 тыс. грн, жена Хлапука не отказывается от социальных выплат государства.

Как "ВПЛ" в прошлом году она получила почти 3,5 тыс. грн социальной помощи от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат. Хотя лицо, проживающее за границей, вряд ли может считаться именно внутренне перемещенным лицом.

Напомним, как сообщали СМИ, нардеп Хлапук во время войны приобрел себе кроссовер Mazda за 785,65 тыс. гривен. В то же время официальных доходов политика на такое ценное приобретение - с учетом еще и сделанного денежного подарка жене - согласно его декларации, не хватало.