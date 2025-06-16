Они должны были обсуждать деятельность диппредставительств.

Соединенные Штаты Америки отменили запланированные с Российской Федерацией переговоры по улучшению дипломатических отношений.

Об этом в комментарии журналистам заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон "взял паузу" в российско-американских двусторонних консультациях. Она не сказала, когда и где должна была состояться новая встреча:

"Очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" с целью нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком долгой".

Переговоры между США и Россией

Напомним, во время переговоров о прекращении войны в Украине стороны обсуждали не только этот конфликт, но и восстановление отношений между странами.

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В одном из заявлений Дональда Трампа говорилось, что Россия хочет вести с США масштабную торговлю, и он соглашается с этим.

Новый российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев во время официальной презентации в Кремле заявил, что направлен полностью восстановить нормальные российско-американские отношения с администрацией Трампа.

На прошлой неделе он анонсировал, что в ближайшее время состоится новый раунд переговоров с США, однако не в Стамбуле, а в Москве.

Между тем американский президент, который сейчас находится на саммите G7, в очередной раз раскритиковал исключение России из G8, назвав решение 2014 года большой ошибкой.

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