Американское вето отбивает желание у стран-членов ЕС поддерживать новые ограничения против российской нефти.

Страны-члены Евросоюза не могут договориться по снижению "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов, которое планировали включить в 18-й пакет санкций против Российской Федерации, из-за оппозиции со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам дипломатов, знакомых с этим вопросом, некоторые страны-члены ЕС, которые поддерживают ограничения, обеспокоены тем, что без поддержки США это предложение может не получить необходимой единодушной поддержки правительств стран ЕС. Источники издания добавляют, что во время встречи послов стран-членов ЕС в Брюсселе некоторые члены блока также поднимали вопрос о необходимости координации действий с G-7, указывая на нежелание двигаться без США.

Между тем Соединенные Штаты Америки, по данным СМИ, и в дальнейшем не поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть. Но это не окончательный ответ.

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"Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, и, по словам людей, знакомых с этим вопросом, чиновники не теряют надежды", – добавляют журналисты.

Bloomberg отмечает, что большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому установление потолка цен ЕС имело бы определенный эффект.

"Но соглашение с участием всех стран "Большой семерки" было бы более эффективным, поскольку оно могло бы опираться на принудительные меры со стороны США", – заключают журналисты.

Санкции ЕС против России

Европейская комиссия предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить использование инфраструктуры "Северного потока" в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

Большинство стран "Большой семерки" готовы поддержать ограничения. Однако Соединенные Штаты Америки выступают категорически против, что снизит эффективность "потолка цен".

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