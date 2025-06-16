По его словам, из-за массового применения этих средств сложно находиться на передовой.

Разнообразные дроны, которые сейчас применяют армии Украины и России, не позволяют вести традиционные боевые действия –надо либо забирать с поля боя пехоту, либо завершать войну.

Такое мнение высказал в эфире Radio NV командир подразделения авиационных комплексов "Рарог" с позывным "Хасан". По его словам, сейчас технологии достигли таких высот, что никто не представляет, как без дронов можно выполнять любую задачу.

Военный пояснил, что благодаря применению БПЛА изменилась тактика военных с обеих сторон. Как отметил "Хасан", если раньше вражеский "Град" подъезжал на расстояние до линии боевого соприкосновения на 7-8 км, то сейчас держится где-то в двух десятках километров, а вражеские пехотинцы ежедневно уничтожаются в невероятно высоком количестве.

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"То есть жизнь пехотинца на сегодня стоит 30 тыс. грн, и это подтверждает тот факт, что на сегодня воевать фактически невозможно. То есть надо либо забирать пехоту и ставить туда каких-то роботов с пулеметами, либо останавливать войну. Оружие победы уже найдено – это дроны", – уверен "Хасан".

По его словам, из-за массового применения БПЛА сложно находиться на передовой, сложно туда доехать, осуществлять логистическое обеспечение и поддержку своих войск и тому подобное. В то же время без пехотинца передний край не имеет никакого значения.

"То есть там, где нет ноги пехотинца, территория потеряна. Поэтому я считаю, что, наверное, войну надо будет завершать в связи с тем, что на сегодня жизнь солдата ничего не стоит... Дроны – это оружие победы, хотя героем войны считаю пехотинца", – сказал военный.

По его словам, там, где россиянам удается продвигаться вперед, они теряют невероятное количество живой силы. Так, при захвате одной посадки россияне отдают жизни 3-4 тыс. человек личного состава. По мнению "Хасана", из-за того, что каждый день из-за применения дронов с обеих сторон гибнет большое количество людей, пехотинец не может воевать в традиционном смысле – "он пехотинец до того момента, пока не прилетел дрон".

"Хасан" отмечает, что РФ продолжит посылать на бойню огромное количество техники и тысячи солдат.

Роль дронов в войне

Российско-украинская война стала первой войной дронов. Опыт украинских защитников уже изучается другими странами. А операции, которые проводятся Силами обороны с применением беспилотников, войдут в историю. Безэкипажные катера выводили из строя российские корабли, а недавно дроны стали причиной уничтожения десятков самолетов РФ на отдаленных аэродромах.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова в 2025 году увеличить производство дронов на 40%. По его словам, страна должна укреплять все формы оборонного сотрудничества, в частности те, которые способствуют значительному технологическому развитию и использованию беспилотников всех видов.

Это касается воздушных, наземных и морских дронов. Президент добавил, что украинские предприятия имеют необходимые мощности, но не хватает соответствующего финансирования. Украинский лидер отметил, что ни одна страна не может позволить себе отставание в технологическом развитии, когда речь идет о безопасности. Зеленский акцентировал на том, что беспилотники меняют технологии ведения войны.

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