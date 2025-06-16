Самую высокую зарплату предлагают в Силах обороны, строителям, водителям и курьерам в логистике, а также пекарям.

Из-за нехватки кадров на рынке труда работодатели все чаще открыты к сотрудничеству с людьми, которые только начинают свой путь или имеют минимальный опыт. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа", переданного УНИАН.

Лидеры по количеству объявлений:

вакансии на производстве - медианная зарплата на уровне 22 500 грн;

продавец - 21 450 грн;

грузчик - 21 500 грн;

разнорабочий - 21 500 грн;

кассир - 22 500 грн.

Отмечается, что среди вакансий со средним уровнем предложений самую высокую зарплату предлагают в таких категориях:

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служба в Силах обороны - 70 100 грн;

строитель - 35 000 грн;

логистика (водитель) - 30 000 грн;

курьер - 27 500 грн;

пекарь в розничной торговле - 27 100 грн.

Больше всего кандидаты интересуются следующими вакансиями:

упаковщик в производстве - 71 отклик на одно объявление;

разнорабочий в строительстве - 52 откликов;

начало карьеры/студенты - 48 откликов;

бариста - 26 откликов;

строитель - 23 отклика;

администратор - 21 отзыв.

"Все больше работодателей в Украине готовы брать людей без опыта, особенно в сферах, где ощущается нехватка кадров: производстве, торговле, логистике и строительстве. Стартовые зарплаты здесь превышают 20 000 грн, а в отдельных случаях готовы платить и 30 000 - 35 000 грн. Вакансии вроде упаковщика или разнорабочего получают десятки откликов, что свидетельствует о стабильном интересе со стороны соискателей", - говорится в исследовании.

Украинский рынок труда - последние новости

В апреле рынок труда впервые в этом году пересек отметку в 100 тысяч вакансий. Почти на половину из них работодатели готовы нанять человека без опыта, а 25% предложений работы подходят для студентов.

Ранее сообщалось, что в Украине активнее трудоустраивают пенсионеров. Согласно исследованию "OLX Работа", бизнес все чаще открывает вакансии для людей старшего возраста, а сами пенсионеры все охотнее откликаются на предложения. В прошлом году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривень.

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