Эта команда может помочь животному избежать рисков для его здоровья и жизни.

Если у вас есть собака, то, скорее всего, обучаете ее различным командам. Однако одна команда, которую вы могли пропустить, является не такой впечатляющей, как другие, или популярной, однако может спасти жизнь вашему животному. Об этом пишет Parade Pets.

В материале отметили, что сигнал, который должна знать каждая собака, это "отпусти". Это слово свидетельствует о том, что она должна отпустить все, что имеет во рту, ведь это может быть и опасный предмет.

Почему эта команда очень важна?

По словам экспертов, это помогает предотвратить проглатывание опасных предметов, в частности винограда, изюма, куриных костей, лекарств, носков и тому подобное. Поэтому вовремя сказать "отпусти" может помочь избежать неприятной ситуации за секунды.

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"Это снижает вероятность защиты ресурсов. Поскольку команда "отпусти" обучается без применения силы, ваша собака будет доверять вам, а не чувствовать угрозу, когда вы подходите к ней, а она держит во рту что-то, чего не должна иметь", - подчеркнули в Parade Pets.

Благодаря этой команде также появляется доверие между хозяевами и домашними животными. По словам специалистов, со временем ваша собака начнет доверять вам все больше и больше, формируя отношения, которые созданы на сотрудничестве, а не запугивании или разочаровании.

Что делать, если собака не отпускает предмет?

Если вы замечаете, что собака не отпускает предмет, то в таком случае стоит действовать осторожно.

"Следует избегать ситуаций, которые могут вызвать напряжение или агрессивную реакцию. Если собака случайно завладела едой, лучше не забирать ее. Часто риск потребления пищи меньше, чем риск, связанный с попыткой ее забрать", - объяснила сертифицированный ветеринарный поведенческий специалист доктор Жаклин С. Нейлсон.

В то же время в издании добавляют, если животное схватило действительно что-то, что может угрожать его здоровью, а команда "отпусти" еще не была достаточно изучена, то можно попробовать предложить ему какое-то лакомство, чтобы отвлечь его внимание.

В частности, лакомство можно бросить за дверь и безопасно забрать предмет, который собака взяла до этого.

"Если в любой момент ваша собака напрягается, рычит или кусает, когда вы просите её "отпустить", немедленно прекратите и проконсультируйтесь с ветеринарным поведенческим терапевтом или сертифицированным прикладным поведенческим терапевтом", - посоветовали в материале.

Другие интересности о собаках

Ранее эксперты объяснили, почему собака грызет диван и другую мебель. По их словам, тревожные собаки могут разрушать мебель из-за инстинктивных и эмоциональных причин. Поэтому специалисты рекомендуют владельцам домашних животных внимательно проверить все возможные стрессовые факторы и если они есть - пытаться их устранить.

Также стало известно, какие собаки являются спокойными и очень редко лают. В этот перечень вошли французский бульдог, шиба-ину, кавалер Кинг Чарльз спаниель, доберман, басенджи, виппет, английский бульдог, ши-цу, дирхаунд и бернский зенненхунд.

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