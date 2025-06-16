Мусиенко отмечает, что враг будет там применять свои дроны и авиацию, туда будут заходить ДРГ противника.

Российских войск на территории Днепропетровской области на сегодня нет, но враг будет предпринимать попытки превращать ее административную границу с Донецкой областью в серую зону. Об этом сказал военный эксперт, военнослужащий Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Что касается сейчас непосредственно Днепропетровщины, то российских войск там нет и они там не закрепились и закрепиться им никто не дает и думаю, что не даст", - подчеркнул он.

По его словам, Россия хочет сконцентрироваться на захвате Покровска (Донецкая область) и близлежащего плацдарма.

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"Это цель летне-осенней кампании по захвату всей Донецкой области", - сказал эксперт.

Мусиенко отмечает, что одновременно не будет спокойно и на Днепропетровщине на границе с Донецкой областью. Он подчеркнул:

"Враг будет атаковать Днепропетровскую область в Синельниковском районе непосредственно на админгранице. Для чего? Они планируют там создавать серую зону и делать проблемы в логистике и обеспечении Покровского направления для нас".

При этом отметил, что враг будет там применять свои дроны и авиацию, туда будут заходить ДРГ противника, а также пытаться выявлять наши позиции и наносить точечные удары.

"Но удастся ли им закрепиться и развить успех для того, чтобы сунуть и непосредственно захватывать Днепропетровскую область? Есть большие сомнения. Думаю, что нет", - добавил он.

Аналитик подчеркнул, что враг будет вести мощные информационно-психологические операции, распространяя фото и видео якобы продвижения и намерения идти на Днепр с целью деморализации в Украине и поднятия морального духа в России, потому что там не видят реальных результатов.

Мусиенко отмечает, что сейчас много вопросов по поводу того распространится ли фронт на Днепропетровщину и будет ли иметь враг успех в этой части области, где особенности ландшафта таковы, что дают возможность продвигаться при наличии сил и средств, потому что там много открытых участков местности, меньше населенных пунктов, где можно держать оборону.

При этом добавил, что в то же время там для оккупантов есть риски, потому что передвигаться им придется по открытым местностям, поэтому их подразделения станут уязвимыми, потому что не будет где спрятаться. Мусиенко сказал:

"Но при условии правильного облагораживания оборонительных рубежей, что мы и видим, в принципе есть все возможности для того, чтобы противника останавливать".

По его словам, важно не только обустроить позиции, но и кем их наполнить, потому что на некоторых направлениях людей не хватает.

Наступление РФ на Днепропетровскую область

Как сообщал УНИАН, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отмечал, что российских войск нет на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

По его словам, несмотря на провокационные заявления российских медиа, несмотря на все их попытки и попытки, они не дошли до административной границы областей. По его словам, россияне пытаются туда продвигаться с Покровского и Новопавловского направлений. Трегубов отметил, что это они делают с конца апреля, ведь их цель была выйти на админграницу до 9 мая.

При этом отметил, что армия РФ пытается штурмовать этот участок малыми пехотными группами и пробиваться через зеленые насаждения, посадки.

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