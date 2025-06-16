Расследование преступления передали профильному отделу ведомства криминальной полиции немецкой столицы.

В Берлине двое неизвестных напали с ножом на 51-летнего украинца - следствие рассматривает политический мотив преступления. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе полиции немецкой столицы, передает DW.

"Учитывая возможный политический подтекст нападения, расследование преступления передали профильному отделу Ведомства криминальной полиции Берлина - департамента по вопросам государственной безопасности (polizeilicher Staatsschutz)", - отметила пресс-секретарь полиции.

Преступление произошло утром 14 июня в парке Юнгфернгайде, что на севере района Шарлоттенбург. Говорится, что около 6:40 мужчина выгуливал собаку, когда к нему подошли двое злоумышленников. Услышав, что украинец разговаривает со своей собакой (отдает команды) на украинском, нападавшие спросили о его национальности. После ответа один из них ударил его ножом в живот и скрылся вместе с сообщником.

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Пока нападавшие остаются на свободе - полиция объявила их в розыск.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, во Франции съехал в кювет автобус с украинскими детьми. По словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли четверо взрослых, трое из них - украинцы. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. Дети имеют средние и легкие ранения.

"Мои соболезнования всем семьям пострадавших. Мы все молимся за сохранение жизней и скорейшее выздоровление раненых детей", - добавил глава государства.

Также сообщалось, что в Бельгии жестоко убили жену и дочь украинского военного. Отмечается, что на момент прибытия врачей скорой ребенок еще был жив, однако вскоре умер, несмотря на попытки врачей его спасти.

По словам следователей, смерти были насильственными, а предварительное заключение экспертов свидетельствует об умышленном поджоге. На телах обеих жертв есть ножевые ранения.

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