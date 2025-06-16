Он уверен, что Израиль достигнет своих целей в отношении уничтожения военных объектов Ирана.

Израиль уничтожил системы противовоздушной обороны Тегерана и господствует в небе. Об этом заявил подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе, военный эксперт Марк Бабот.

"Наши ВВС работают над Ираном, в частности над Тегераном, как-будто это наше воздушное пространство. Мы имеем там полное господство в небе. Вся хваленая российская и советская, и иранская системы противовоздушной обороны и ПРО уничтожены в ноль", – сказал Бабот в эфире телеканала "Киев24".

Он уверен, что Израиль достигнет своих целей в отношении уничтожения военных объектов Ирана. Хотя большая цель – полное уничтожение иранской ядерной программы – пока еще невозможна, отметил Бабот. Причина в сложности поражения ее объектов.

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"Наша надежда, что может быть в какой-то момент США присоединятся. И тогда их большие бомбардировщики с более 10-тонными бомбами смогут что-то сделать с объектами, которые скрыты в толще горы", – констатировал он.

Иран и Израиль: основное

В последние несколько дней ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. Израиль и Иран нанесли удары по территории друг друга. Ночью 16 июня иранские ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. Израиль сообщал о погибших и пострадавших в результате атаки.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на протяжении четырех дней боевых действий удалось уничтожить более 120 иранских ракетных установок и это "треть от их общего количества".

Издание Times of Israel сегодня пишет, что израильские ВВС установили "полное воздушное превосходство" над столицей Ирана Тегераном. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Эффи Дефрин.

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