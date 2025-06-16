Наступление врага удалось затормозить. Вместе с тем нельзя исключать, что агрессор сможет наносить еще больше ударов по Сумам.

Силам обороны удалось затормозить продвижение врага на Сумском направлении. Об этом Radio NV рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Его спросили о ситуации на Сумском направлении, откуда приходят сообщения о торможении вражеского наступления.

"Все обусловлено наличием российских резервов. Этим российским резервам мы системно в течение последних недель наносим существенные потери. Видим, что на Сумщине россияне сконцентрировали мощные ударные подразделения", - сказал Кузан.

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Он отметил, что на Сумщине продвигаются качественные вражеские бойцы, но Силы обороны Украины системно поражают логистику врага и их резервы. В результате темпы продвижения, если еще не остановлены, то по крайней мере существенно задержаны.

"То, что россияне планировали, они уже не выполнили. Они не смогли выполнить своих задач, по состоянию на июнь, а сейчас уже - середина июня. Так что на сегодня мы действительно имеем возможность говорить об остановке продвижения на некоторых направлениях... И теперь россияне стоят перед сложной дилеммой: придется им или останавливаться там, где их остановят, или забирать дополнительные резервы и перебрасывать именно на Сумское направление", - пояснил Кузан.

Он уточнил, что оккупанты надеются максимально растянуть фронт и оттянуть ограниченные ресурсы ВСУ с основного их направления удара - с донецкого. Поэтому сейчас на Сумщине вражеские подразделения БПЛА, пехота, штурмовики, десантники и морская пехота. Эксперт напомнил, что именно эти подразделения играли главную роль в вытеснении украинских подразделений с Курщины.

"Сейчас там достаточно большая 50-тысячная группировка, она составляет значительную силу. Этой группировкой россияне надеялись, если не оккупировать Сумы, то по крайней мере подсунуться максимально близко к границам города и там уже фактически его разрушать", - сказал специалист.

По его словам, противник хочет это сделать, чтобы Сумы повторили судьбу Херсона, который пытаются обезлюдеть.

Он отметил, что перспектива обстрела Сум из ствольной артиллерии может стать "реалистичной картиной", но многое будет зависеть от того, будут ли Силы обороны иметь достаточно средств и сил для отражения подобных атак.

"Случилось так, что сейчас россияне, находясь на пике своих наступательных возможностей - в июне, который является неблагоприятным периодом для их летнего наступления... и при этом по состоянию на сегодня россияне получили существенные убытки в плане техники и живой силы...", - добавил Кузан.

Удары по российским территориям

Как писал УНИАН, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, что ВСУ нанесли удар в Курской области в направлении населенного пункта Теткино. Россияне перебросили туда определенные силы, чтобы там не было продвижения украинского войска. Противнику удается сдерживать ВСУ, но сами оккупанты не могут оттуда отойти.

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