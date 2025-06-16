Россия активно использует здания "Артека" в Крыму для своей пропаганды.

Международный детский центр "Артек" отметил сто лет с момента своего создания. Последние 9 лет из-за оккупации Крыма Россией, центр находится на Киевщине, в Пуще-Водице.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала Виктория Велигина, начальница программного отдела "Артек".

"После оккупации Крыма в 2014 году лагерь "Артек" переехал. В 2016 году он возобновил свою деятельность здесь, в Пуще-Водице. И прямо сейчас у нас почти тысяча детей. Здесь разные категории детей, которые в этом нуждаются. Это в частности дети участников боевых действий, пропавших без вести бойцов, сироты. Это дети из всех регионов Украины - от запада и до восточных, пока оккупированных территорий. Поэтому "Артек" объединяет Украину", - рассказала Велигина.

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В то же время здания, которые ранее принадлежали "Артеку" во временно оккупированном Крыму россияне сейчас активно используют в своей пропаганде, рассказала Ольга Куришко, постоянный представитель президента Украины в АР Крым. Она отметила, что захватчики постоянно приглашают в лагеря военных, которых учат, как правильно любить Россию.

"В этом году мы отмечали 11 лет дня сопротивления временной оккупации Крыма. И это означает, что закрылся определенный цикл. То есть есть дети, которые поступили и закончили полный цикл обучения в оккупации по программам, созданным РФ. И стоит говорить о месте и роли "Артека" в этой системе. Ведь он оставил свои мощности и здания, сейчас они используются для тотальной милитаризации детей. Особенно после полномасштабного вторжения", - сказала Куришко.

Ежегодно в Крыму отдыхает около 174 тысяч школьников с полуострова. И с момента оккупации лагерь "Артек" стал инструментом по идеологическому и патриотическому перевоспитанию детей. Об этом рассказала Ольга Пирогова, прокурор по вопросам защиты интересов детей, противодействия домашнему насилию и противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

"Тысячи детей с оккупированных территорий Украины привозят в "Артек". Оккупанты это называют оздоровлением. Но мы все понимаем, что это перевоспитание. Лагерь проводит военно-патриотические мероприятия, обращение детей с оружием. Также каждый год здесь проводятся слеты "Юнармии". Сейчас это системная политика РФ, которая направлена на уничтожение у украинских детей идентичности. Эти мероприятия направлены на пропаганду службы в армии РФ среди детей, формирование у них желания служить в ВС РФ", - рассказала Пирогова.

Лагерь "Артек": что надо знать

Накануне к 100-летию "Артека" в Киеве прошло погашение специальной марки, представленной "Укрпочтой". Почтовый выпуск представлен марочным листом из девяти марок и художественным конвертом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции РНБО против Международного детского центра "Артек", который находится в Крыму. Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций и так далее.

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