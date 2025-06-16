По его словам, людей нужно будет хорошо натренировать, чтобы не было случаев "дружественного огня".

Привлечение добровольцев к борьбе с вражескими дронами позволит создать масштабную систему противовоздушной обороны. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Говоря о недавнем правительственном постановлении, которое позволяет привлекать к выполнению задач по противовоздушной обороне добровольческие формирования территориальных общин, он отметил, что, учитывая количество "Гераней", которые сейчас летят на Украину, нужно либо увеличить количество воздушных сил чуть ли не до количества пехоты на фронте, либо пойти другим путем.

"В конце концов, кто такие сейчас те люди в мобильных группах? Это мобилизованные вчерашние гражданские. Так если у нас сбивать "Шахеды" можно научить мобилизованных вчерашних гражданских, то почему этому не научить просто гражданских? Тех, которые будут делать это не на фултайм, а тех, которые будут это делать, например, грубо говоря, дежурить сутки/трое. Кто сколько времени реально может этому уделить", – сказал Дикий и добавил, что соответствующее постановление Кабинета министров позволяет это.

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Так, подчеркнул он, если люди откликнутся, то этот новый механизм позволяет нам сделать "массовую, масштабную противовоздушную оборону".

"Как когда-то наши бабушки, пока дедушки были на фронте, а наши бабушки тем временем дежурили в группах, которые тушили на крышах немецкие зажигательные бомбы", – сказал ветеран.

В то же время Дикий подчеркнул, что людей нужно будет хорошо натренировать, в частности, чтобы не случалось случаев "дружественного огня".

Привлечение гражданских к борьбе с дронами

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной защиты (ГПЗ), которые будут формироваться из числа участников ДФТО (Добровольческое формирование территориальной общины, – УНИАН).

Ключевая цель проекта – создать эффективный механизм выявления, сопровождения и нейтрализации воздушных угроз, а также привлечь подготовленных и мотивированных граждан к выполнению задач противовоздушной обороны в условиях растущей активности врага.

В состав ГПЗ будут привлекаться добровольцы, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Они смогут использовать ударные беспилотные летательные аппараты, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, а также системы искусственного интеллекта.

Участники групп противовоздушной защиты будут иметь социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих, включая денежное обеспечение, льготы и страховые выплаты.

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