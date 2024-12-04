Повстанцы подошли к важному городу Хама, который всю войну оставался под контролем правительства.

Сирийские повстанцы продолжают активные наступательные бои против правительственных сил и берут новые трофеи. Добычей исламистов стали уже 6 танков Т-90А российского производства. Об этом пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

"Это конечно не так эпично, как целёхонькая РЛС 48Я6-К1 "Подлёт-К1", но тоже очень качественный подгон", – комментирует он успехи повстанцев.

По подсчетам Коваленко, за неполную неделю с начала наступления противники сирийского правительства взяли сотни военных трофеев. Среи них в частности зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" и "Бук-М1", а также РСЗО БМ-21 "Град" и танки разных поколений – от уже упомянутых Т-90А до более старых Т-72М1, Т-62 и даже Т-55.

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"Такой провал асадитов войдёт в историю современных войн и конфликтов, как самый позорный. С учётом полученного арсенала и появившегося у повстанцев потенциала, я думаю, что даже если они и имели какие-то реалистичные границы прорыва, то сейчас оные явно будут перечёркнуты и отодвинуты ещё южнее", – полагает Коваленко.

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Как писал УНИАН, сирийские повстанцы их движения "Хайят Тахрир аш-Шам" приблизились к Хаме, важному городу на трассе Дамаск-Алеппо. Повстанцы контролируют села к северу от города. В район прибывает подкрепление. Хама была взята под контроль правительства в самом начале гражданской войны и все 13 лет оставалась важным оплотом асадитов.

По данным ГУР Украины, Россия срочно отправляет в Сирию наемников из своих частных военных кампаний, в частности из "Африканского корпуса". Готовность отправить своих боевиков на выручку Асаду выразил также Иран.

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