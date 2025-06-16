Украина стремится к миру, но не за счет ультиматумов и своей независимости, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Австрию, которая является нейтральной страной, напомнил, что ранее нейтралитет не спас Украину от нападения России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.

"Я буду говорить о том, как я отношусь к нейтральности Украины. В 2014 году у Украины был внеблоковый статус. И понятно, чем все это закончилось. А закончилось это началом войны, оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины, части Донецкой и Луганской областей, хотя, у нас был внеблоковый статус. Поэтому нельзя говорить, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это лишние нарративы. У нас не было как раз достаточно определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших не было достаточно лидерства. Это личное мое мнение. И у Европы не было достаточного единства", – подчеркнул Зеленский.

Он считает, что Украине нельзя ничего больше терять.

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"Мы хотим окончания войны, но не ультимативно, и не за счет независимости Украины", – отметил глава государства.

В свою очередь, как сказал Ван дер Беллен, поскольку Австрия является нейтральной страной, в его стране десятилетиями не относились серьезно к тому, что надо самостоятельно заботиться о собственной обороне.

"Мы должны взяться за восстановление этой отрасли. Наши новые инвестиции мы должны туда направлять. И конечно, наш нейтральный статус не запрещает нам обороняться от врага", – сказал президент Австрии.

По его словам, даже если бы Австрия хотела, она бы не смогла помочь Украине с военной точки зрения.

"Ни танками, ни чем другим, потому что Австрия этим всем не владеет", – добавил он.

В то же время это не мешает Австрии помогать Украине в других сферах – к примеру, в медицинской или обеспечении электричеством.

Стремление Украины в НАТО

Украина стремится получить приглашение стать членом НАТО. В то же время пока страна будет двигаться к обретению членства, она нуждается в прочных гарантиях безопасности.

В связи с повторным приходом к власти в США президента Дональда Трампа, новая американская администрация исключает возможность членства Украины в НАТО сразу после войны. В частности, в США не верят, что такой сценарий будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Нейтралитета Украины в ультимативной форме требует и российский агрессор.

Зеленский убежден, что снятие темы перспективы членства Украины в НАТО с переговорного процесса является большим подарком для России.

При этом, по мнению президента, размещение в Украине европейского военного контингента может стать базой, благодаря которой начнется поиск компромисса в завершении войны.

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