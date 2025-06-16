Программа визита предусматривает обсуждение продолжения поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская впервые за время полномасштабного вторжения РФ прибыли с официальным визитом в Австрию.

Как говорится на сайте главы государства, супруги Зеленские начали официальный визит в Австрию со встречи с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом и первой леди Дорис Шмидауэр.

"После совместной встречи Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен обсудят тет-а-тет и в расширенном формате продолжение поддержки Украины, углубление сотрудничества в различных областях и участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении нашей страны", - говорится в сообщении.

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В частности, лидеры уделят внимание гуманитарному разминированию, восстановлению энергетики, продовольственной безопасности и строительству укрытий. В сообщении сказано:

"Отдельный фокус переговоров - возвращение украинских детей, которых незаконно депортировала и принудительно переместила Россия. Кроме того, обсудят продолжение лечения, реабилитации и оздоровления детей".

Намерения Австрии относительно мирных переговоров

Как сообщал УНИАН, австрийский канцлер Кристиан Штокер сосредоточен на попытках перенести мирные переговоры по окончанию войны России против Украины в Вену. В то же время, Киев сомневается в нейтралитете страны, поэтому до сих пор не принял это предложение.

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