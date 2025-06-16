Здоровые отношения не о том, чтобы избегать ошибок, акцентировал психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал признаки, которые помогают определить, что брак стоит спасения.

"Если вы спрашиваете себя, стоит ли спасать свой брак, вы, скорее всего, находитесь на перепутье, чувствуя себя застрявшим в болезненных шаблонах, не уверенным, можно ли что-то улучшить. Возможно, расстояние увеличилось, ваша связь кажется шаткой, и вы задаетесь вопросом, есть ли еще что-то, за что стоит держаться", - отметил он в своей статье для Forbes,

Вот какие четыре признака того, что ваш брак все еще имеет потенциал стать крепче, он назвал:

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У вас есть общая приверженность личностному росту. Исследования показали, что люди с более высоким уровнем благополучия с большей вероятностью будут иметь высокие траектории супружеского счастья, в то время как люди с более низким начальным благополучием с большей вероятностью будут находиться в несчастливых браках. Также ученые установили, что такие подходы, как терапия принятия и приверженности, даже если они применяются индивидуально, могут положительно влиять на динамику отношений.

Вы оба демонстрируете готовность лучше общаться. Общение - это спасательный круг любых отношений, но когда со временем нарастает напряжение, даже простые разговоры могут начать казаться бесконечными битвами. Один из самых обнадеживающих признаков того, что брак может быть спасен, - это когда оба партнера открыты для изучения другого способа общения друг с другом. Исследование 2021 года, опубликованное в BMC Women’s Health, подчеркнуло, насколько мощными могут быть навыки общения, не только для улучшения отношений, но и для защиты эмоционального благополучия людей в браке.

Вы оба работаете над исцелением прошлых ран. Каждые отношения сталкиваются с определенными болями - моментами, которые приносят боль, разочарование или эмоциональную дистанцию. Эти моменты, хотя и трудные, могут стать возможностями для роста, когда оба партнера открыты для признания прошлого и искренне стремятся проработать глубинные проблемы. Эта взаимная готовность создает пространство для настоящего исцеления и воссоединения. Исследования показали, что прощение играет здесь ключевую роль. Речь идет не только о том, чтобы отпустить обиду. Прощение также помогает уменьшить вредное конфликтное поведение и поощряет позитивные усилия по восстановлению отношений.

Вы оба можете признать свои ошибки. Здоровые отношения не о том, чтобы избегать ошибок. Что более важно, так это то, как вы реагируете, когда они случаются. Когда оба партнера готовы взять на себя ответственность за свои действия и искренне извиниться, не перекладывая вину, это создает пространство для разрешения и эмоциональной безопасности.

Напомним, ранее психолог рассказал, сильно ли изменились свидания за 10 лет.

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