Китай впервые отреагировал на захват судов в Ормузском проливе и выдвинул свои требования

По имеющимся данным, пролив имеет критически важное значение для Пекина, поскольку через него проходит около 45 % всей китайской нефти.

В понедельник лидер КНР Си Цзиньпин отреагировал на кризис в Ормузском проливе, призвав немедленно возобновить нормальное движение судов, пишет Forbes.

Как отмечает источник, это первое публичное заявление Китая с момента начала масштабных боевых действий США и Израиля против Ирана.

"Нормальное движение по водному пути следует поддерживать", – подчеркнул глава государства.

Для Пекина вопрос открытого пролива – это вопрос национальной безопасности. Как говорится в материале, чистый экспорт составил треть ВВП Китая в 2025 году, а любой сбой в мировой торговле нанесет сокрушительный удар по стране.

Ормузский пролив имеет критически важное значение для Пекина, ведь через него проходит около 45% всей китайской нефти. А Ближний Восток обеспечивает 53% импорта черного золота для КНР, отмечает СМИ.

По имеющимся данным, Иран уже заблокировал прохождение китайских кораблей через пролив, не делая исключений даже для своего главного торгового партнера. Тегеран теперь считает контроль над проливом своим "самым стратегическим инструментом переговоров".

Сотрудничество Ирана и КНР

Ранее УНИАН писал, что Китай тайно планировал поставлять Ирану передовые спутниковые технологии и радары для противодействия американским военным объектам на фоне обострения конфликта.

Пекин использует свою коммерческую спутниковую сеть, чтобы помочь Тегерану определять точные координаты целей США, фактически выступая "цифровым тылом" иранской стороны. Несмотря на официальные призывы к миру, по мнению иностранных СМИ, такие действия свидетельствуют о стремлении КНР ослабить влияние Вашингтона в регионе и защитить собственные энергетические интересы.

