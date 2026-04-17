Китай планировал поставлять Ирану передовые радары для войны со США, - CBS News

Такие радары могут помочь защитить системы ПВО от современных ударов.

По данным американской разведки, в начале войны Ирана со США Китай рассматривал возможность поставки Ирану оружия, в том числе передовых радиолокационных систем. Об этом пишет CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Американские чиновники заявили, что Пекин рассматривал возможность поставки Ирану радиолокационных систем X-диапазона. Эта технология может значительно расширит возможности страны по обнаружению и отслеживанию приближающихся угроз, таких как низколетящие беспилотники и крылатые ракеты, и может помочь защитить системы ПВО от современных ударов.

"Остается неясным, принял ли Китай в конечном итоге решение о передаче, но эта оценка подчеркивает обеспокоенность Вашингтона тем, что война с Ираном вовлекает не только региональных противников, но и глобальных конкурентов, готовых оказать критически важную поддержку, за исключением прямого военного вмешательства", - отмечается в статье.

Видео дня

По словам двух чиновников, разведка США также указывает на то, что Пекин рассматривает возможность передачи Ирану систем противовоздушной обороны, возможно, через третьи страны, чтобы скрыть прямое участие.

В то же время министр обороны Пит Хегсет, отвечая в четверг на вопрос об оценках разведки, сказал: "У президента Трампа очень прочные и прямые отношения с президентом Си, и они общались по этому поводу, и Китай заверил нас, что этого действительно не произойдет".

Ожидается, что Трамп посетит Китай в следующем месяце. Он также ранее заявил, что отправил письмо главе Китая Си Цзиньпину, в котором попросил его не поставлять Ирану оружие. Трамп не уточнил, когда именно произошла переписка.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что позиция Китая в отношении Ирана "открыта и честна".

"Мы придерживаемся объективной и беспристрастной позиции и прилагаем усилия для содействия мирным переговорам. "Мы никогда не предпринимаем действий, которые приводят к эскалации конфликтов". А представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил в среду, что сообщения СМИ о поставках Пекином оружия Тегерану "полностью сфабрикованы".

Помощь Ирану от Китая и Москвы

Ранее FT писало, что Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, который предоставил ему мощную возможность для атаки на военные базы США по всему Ближнему Востоку во время недавней войны.

Так же ранее американская разведка сообщала, что Россия могла передавать Ирану информацию, которая помогает Тегерану отслеживать американские военные объекты в регионе – включая корабли и авиацию.

