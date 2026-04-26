Война в Иране ударила по поставкам фисташек на фоне производства дубайского шоколада, - FT

Американо-израильская война против Ирана нарушает логистику на всем Ближнем Востоке.

Война в Иране привела к самому высокому за последние годы росту цен на фисташки, нарушив поставки в тот момент, когда растущий интерес потребителей к продуктам на основе этого ореха вызвал резкий рост спроса. Об этом пишет Financial Times.

По словам журналистов, конфликт, повлиявший на морские пути и региональную торговлю, затрудняет экспорт из Ирана и создает дополнительную нагрузку на рынок.

"Это как азартная игра - мы не знаем, по какой цене продавать", - отметил Бехнам Хейдарипур, исполнительный директор лондонской оптовой компании Borna Foods.

По информации Министерства сельского хозяйства США, на Иран приходится около пятой части мирового производства фисташек, а в некоторые годы оно составляло от 25 до 30% мирового экспорта.

В то же время трейдеры говорят, что реализация урожая страны становится все сложнее, ведь американо-израильская война против Ирана нарушает логистику на всем Ближнем Востоке.

"Война усилила существующие ограничения, а не создала новые с нуля", - подчеркнул Ник Мосс, аналитик Expana, добавив, что проблемы "накапливаются одна на другую".

Как сообщили в Expana, в марте цены на фисташки выросли до около 4,57 доллара за 500 г - это самый высокий показатель с 2018 года.

"Спрос частично подпитывался глобальным ажиотажем вокруг "дубайского шоколада" - батончиков, наполненных фисташковым кремом и измельченным печеньем, которые стали вирусными в интернете в 2023 году. Это способствовало более широкому буму на продукты со вкусом фисташек", - объяснили в FT.

Однако предложение уже находилось под давлением до начала конфликта. Урожаи 2025 года у основных производителей, а именно в США, Турции и Иране, оказались ниже ожиданий, а урожай Ирана пострадал от засухи.

Кроме того, экспорт Ирана ограничивали санкции и внутренние беспорядки. Периодические перебои в связи с этим в этом году затруднили экспортерам координацию продаж с международными покупателями, замедлив поток товаров еще до начала боевых действий.

"Трудно общаться с поставщиками в Иране, поскольку их интернет отключен. Они не могут отвечать на электронные письма", - добавил Хейдарипур.

В свою очередь, война усугубила эти проблемы. Судоходные компании отменили или изменили маршруты, что задерживает грузы и повышает расходы. Поставки фисташек на ключевые рынки, а именно на Ближний Восток и в Индию, претерпели перебои.

"В настоящее время эти проблемы можно решить", - отметил Мосс, однако они оказывают "существенное влияние на сроки и расходы".

По словам журналистов, Ближний Восток играет ключевую роль в торговле фисташками, выступая не только в качестве основного потребителя, но и в качестве транзитного узла. Большие объемы иранских фисташек в основном проходят через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, прежде чем попасть к мировым покупателям.

"Существует повышенная неопределенность относительно того, сколько иранской продукции реально попадет на мировые рынки, если конфликт будет продолжаться", - добавил Мосс.

По словам Хейдарипура, эти перебои происходят в критический момент.

"Мы приближаемся к лету, а летом мы традиционно продаем много благодаря мороженому", - объяснил он.

Поэтому покупатели обращаются к альтернативным поставщикам, а именно к США, на долю которых приходится около 40% мирового производства. Американские экспортеры уже продали большую часть своих имеющихся запасов.

"Мы пытаемся заменить иранские фисташки продукцией из других стран, но есть проблема. Иранские фисташки содержат высокий уровень масла по сравнению с другими сортами. Это существенно влияет на вкус", - подчеркнул Хейдарипур.

В то же время один из его клиентов сказал, что не может заменить иранские фисташки на американские, ведь когда он положит их в печь, они сгорят.

"Если иранская продукция будет оставаться недоступной в течение длительного времени, на цены может оказываться постоянное давление в сторону роста", - считает Мосс.

Однако Хейдарипур сохраняет оптимизм в отношении возвращения иранской продукции на рынок:

"Иранцы всегда находят выход".

Ранее в Reuters объяснили, почему Трамп отменил переговоры с Ираном в Пакистане. По его словам, он сделал это из-за того, что переговоры требовали слишком много поездок и затрат ради неадекватного предложения со стороны иранцев.

"Кроме того, у нас все карты, а у них - никаких! Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать, - это позвонить!" - сказал американский президент.

В то же время The Telegraph писал, что война в Иране может вызвать новый продовольственный шок. Журналисты отмечают, что рост цен на газ уже привел к сокращению производства удобрений, а фермеры борются с ростом цен на топливо и сырье. Издание отмечает, что сильнее всего это скажется на бедных странах, зависимых от импорта.

