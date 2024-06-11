Лидеры надеются зафиксировать обязательства перед бурными выборными циклами.

Лидеры стран G7, как ожидается, усилят экономическое и политическое давление на Россию, когда соберутся на саммит в Италии в конце этой недели.

Как пишет Foreign Policy, главы крупнейших государств обсудят выделение Украине новых кредитов из замороженных российских активов. Они планируют осудить растущие связи Москвы с Северной Кореей, а также косвенную поддержку Китаем российской военной машины.

Планы предстоящего саммита, о которых говорят действующие и бывшие чиновники, знакомые с проектами коммюнике G7, продвигаются находящимися в боевой готовности западными лидерами, стремящимися закрепить внешнеполитические победы перед лицом серьезных препятствий на выборах внутри своих стран.

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Состав лидеров G7 в 2025 году может кардинально измениться и стать гораздо более раздробленным в зависимости от того, как пройдут выборы в США, Великобритании, а теперь и во Франции.

"Это последний раз, когда группа встречается в такой конфигурации с этими лидерами. Я думаю, это совершенно ясно… Все это создает ощущение срочности и серьезности происходящего на саммите G7", - говорит бывший советник Международного валютного фонда, а ныне старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета Джош Липски.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила на встречу лидеров по меньшей мере дюжины стран, не входящих в G7, включая Алжир, Аргентину, Бразилию, Индию, Кению, Мавританию, Саудовскую Аравию, ЮАР и ОАЭ.

Главным приоритетом администрации Байдена на предстоящем саммите, в котором примет участие и сам Байден, является завершение работы над соглашением о предоставлении Украине новых кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов за счет прибыли от российских активов. Это предложение получило широкую теоретическую поддержку, но оно по-прежнему сталкивается с целым рядом сложных юридических и финансовых препятствий.

Ожидается также, что страны "Большой семерки" выступят с заявлениями, осуждающими углубление военных связей России с Северной Кореей, и направят китайским банкам новое предупреждение о необходимости прекратить помогать Москве обходить западные санкции.

До сих пор США избегали ограничительных мер в отношении крупных китайских финансовых учреждений, но в качестве первого предупредительного выстрела Вашингтон может нацелиться на более мелкие китайские банки.

"Нас беспокоит, что Китай все больше становится фабрикой для российской военной машины… Это можно назвать "арсеналом автократии", если учесть, что военные амбиции России угрожают не только существованию Украины, но и европейской безопасности, НАТО и трансатлантической безопасности", - заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Стремление администрации Байдена добиться значительных результатов на предстоящем саммите G7 вписывается в более широкую стратегию администрации по продвижению своей внешнеполитической повестки в более неформальных и специальных группах партнеров и союзников, поскольку традиционные многосторонние институты, такие как ООН, зашли в дипломатический тупик.

В то время как администрация Байдена надеется сфокусировать саммит G-7 на мобилизации международной поддержки Украины, она также борется с продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке. Постоянная поддержка США Израиля в этой войне, в то время как число жертв среди мирного населения в Газе растет, открыла Вашингтон для широкой критики и обвинений в лицемерии, особенно со стороны стран Глобального Юга.

Российские пропагандисты ухватились за нарратив о двойных стандартах Запада в отношении жертв среди мирного населения на Украине и в Газе, и многие аналитики считают, что конфликт в Газе помогает Кремлю донести до Глобального Юга послание о лицемерии Запада.

"Война в Украине заставила нас на Западе осознать, что на Глобальном Юге есть над чем работать, но тогда мы хотя бы были на стороне глобального большинства… Теперь, когда речь идет об Израиле и Газе, мы просто в меньшинстве… Мы оказались в гораздо более сложном положении, чем год назад, по отношению к Глобальному Югу... и теперь Западу приходится иметь дело с полным отсутствием доверия", - говорит директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali и бывший специальный советник главы внешнеполитического ведомства ЕС Натали Точчи.

Предоставление Украине российских активов

США и их партнеры по Большой семерки добиваются прогресса в поиске путей выделения Украине необходимой помощи за счет прибыли, полученной от замороженных активов РФ.

Издание Reuters пишет, что недавнее решение ЕС использовать ежегодную прибыль от иммобилизованных активов может потенциально обеспечить миллиарды долларов в год, чтобы помочь Украине противостоять военному вторжению России.

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