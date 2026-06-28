Германия может вернуть обязательный призыв: в Берлине назвали условие

Если добровольцев для Бундесвера не хватит, власти готовы вновь ввести обязательную военную службу для мужчин уже к 2027 году.

Германия может вернуть обязательную военную службу для мужчин, если добровольный набор в армию не позволит достичь запланированного увеличения численности Бундесвера. Окончательное решение может быть принято уже в следующем году, а сам призыв может быть возобновлен к 2027 году.

Об этом заявил председатель комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп, пишет The Telegraph. По его словам, добровольная модель может оказаться недостаточной для реализации амбициозных планов по расширению немецкой армии.

"Если нам не удастся достичь этих целей путем добровольного поступления на военную службу, нам придется вернуться к обязательному призыву", – подчеркнул политик.

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По его словам, оценить эффективность новой системы набора должны в первой половине следующего года. Если добровольцев будет недостаточно, правительство будет рассматривать вопрос о возвращении призыва. Соответствующее решение, по словам Ревекампа, необходимо принять до 31 июля следующего года.

Германия хочет резко увеличить армию

Несмотря на рекордные расходы на оборону, страна продолжает испытывать дефицит новобранцев.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поставил цель увеличить численность Бундесвера примерно с 185 тысяч до 260 тысяч кадровых военнослужащих к 2035 году, создав самую сильную регулярную армию Европы.

Ревекамп признал, что у него есть "серьезные сомнения" по поводу того, удастся ли реализовать эти планы исключительно за счет добровольцев.

После вторжения РФ оборонная политика резко изменилась

Германия приостановила обязательную военную службу еще в 2011 году. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину Берлин существенно пересмотрел подход к вопросам обороны.

По словам Ревекампа, нынешнее поколение молодых немцев практически не участвовало в общественной дискуссии о необходимости обороны страны.

В то же время политик предупредил, что Россия потенциально может быть готова к нападению на одну из стран НАТО уже к 2029 году, поэтому Германия должна заранее укреплять свои вооруженные силы.

Ранее в этом году в Германии заработала новая модель военной службы. Она предусматривает, что мужчины призывного возраста должны заполнять анкету о физической подготовке и проходить медицинское обследование.

При этом правительство оставило за собой право восстановить обязательный призыв, если добровольный набор не оправдает ожиданий.

В то же время часть предложенных реформ уже вызвала острую критику. В частности, Министерство обороны отказалось от идеи требовать специальное разрешение от армии для мужчин, родившихся в 2008 году или позже, которые планировали покидать страну более чем на три месяца.

Европа активно наращивает вооруженные силы

Германия – не единственная страна, которая пересматривает подход к комплектованию армии в связи с ситуацией в сфере безопасности в Европе.

Франция ввела добровольную 10-месячную национальную службу с денежным вознаграждением около 10 тысяч евро для участников, а Польша реализует масштабную программу военной подготовки, рассчитанную на 400 тысяч человек.

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