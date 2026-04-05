В Германии молодежь массово отказывается от военной службы, – DW

Германия оказалась перед сложным вызовом: армии катастрофически не хватает людей, а молодежь массово выбирает путь "отказов". Хотя служба формально остается добровольной, введение обязательных анкет и медицинских осмотров с 2026 года вызвало волну протестов, сообщает DW.

Как говорится в материале, ситуация обострилась из-за обсуждения возможного нападения России на территорию НАТО. Это заставило многих юношей искать способы легально избежать службы.

С начала 2026 года в Германии действуют новые правила. Теперь каждый юноша, которому исполняется 18 лет, обязан заполнить специальную анкету Бундесвера.

Видео дня

"Ты заинтересован стать солдатом?" – один из вопросов. Молодые мужчины могут ответить по шкале от нуля до 10, где ноль означает, что они "не заинтересованы".

По имеющимся данным, анкета содержит также вопросы о физической форме и образовании. Однако даже отметка "ноль" не освобождает от обязанностей: молодые мужчины, родившиеся с 2008 года, теперь обязаны проходить медицинский осмотр у военного врача. Для женщин эти процедуры остаются добровольными.

Рекордные цифры и "совесть"

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году количество отказчиков начало стремительно расти. Как сообщил представитель Федерального управления по делам семьи и гражданского общества (BAFzA), количество заявок на отказ от службы по соображениям совести растет в геометрической прогрессии:

В 2025 году был зафиксирован исторический максимум – 3 879 заявок.

Тенденция 2026 года: только за январь и февраль официально зарегистрировано уже около 2 000 заявлений.

Студент Фил Верринг, организовавший "школьную забастовку против обязательной службы", прямо заявляет о своих намерениях:

"Они всегда говорят, что это ради защиты. Но я не вижу угрозы, поэтому не хочу проходить обязательную службу в армии. Это лишь вопрос времени, когда обязательная военная служба будет введена".

Как работает механизм отказа

Согласно Конституции Германии, "никто не должен быть принуждаем к военной службе против совести". Это право является реакцией на опыт Второй мировой войны. Сейчас в стране действует сеть из 200 волонтерских консультантов, которые помогают составлять заявления об отказе.

Лотар Эберхардт, который консультирует отказчиков уже 50 лет, отмечает, что главное – личная мотивация.

"Какая моральная дилемма и индивидуальные обстоятельства человека заставили его сказать "нет" войне?" – именно это, по его словам, он пытается выяснить во время часовых собеседований.

Как говорится в публикации, если заявление одобряют, человека не могут призвать даже для защиты страны. Фил Верринг планирует использовать это право максимально публично:

"Тогда мы покажем в публичной акции с громким призывом, что не имеем никакого желания быть отправленными на войну".

Угроза для Германии

Ранее УНИАН писал, что эксперт по безопасности считает, что BILD и другие аналитики ошибаются, если думают, что Россия в случае конфликта с НАТО первой атакует страны Балтии, и называет Германию более вероятной целью.

Он объясняет, что Германия – ключевой стратегический тыл НАТО с логистическими узлами, портами и базами, и удар по ней может парализовать оборону Альянса. Он также отметил значительную русскоязычную диаспору в стране и потенциальные внутренние пророссийские группы, которые Кремль мог бы использовать.

