В Европе попытались атаковать завод, производящий дроны для Украины, - Le Parisien

Завод почти не пострадал, поскольку зажигательная смесь не взорвалась.

Во Франции завод производителя дронов для Украины забросали коктейлями Молотова.

Как выяснила газета Le Parisien, речь идет о заводе компании Delair вблизи города Тулуза на юго-западе Франции. Она считается одной из ведущих компаний в стране по производству беспилотников: аосле начала войны она стала поставщиком для Украины.

"Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова", - рассказали собеседники Le Parisien.

Видео дня

Как отмечается, на записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю нанесения ущерба общественно опасным способом. По данным Le Parisien, завод почти не пострадал, поскольку зажигательная смесь не взорвалась.

Через несколько дней рядом с заводом был задержан гражданин Беларуси, который "снимал на камеру прототип дрона". По версии прокуратуры, он отправил видео человеку из России, а при себе у задержанного нашли "передовое оборудование".

Как сообщает издание со ссылкой на парижскую прокуратуру, ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.

Военные заводы в Эвропе

Турецкая оборонная компания ARCA Baltics Operations построит в эстонском индустриальном парке "Пыхья-Кивилы" завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов, минометных снарядов различных калибров и 122-мм реактивных снарядов.

По данным государственного центра оборонных инвестиций Минобороны Эстонии (RKIK), стоимость проекта составляет 300 миллионов евро. Отмечается, что завод должен заработать в 2028 году.

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