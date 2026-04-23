Турки построят завод по производству боеприпасов в Эстонии: эксперт рассказал, какую выгоду от этого могут получить ВСУ

Он отмечает, что там возможно производство 122-мм реактивных снарядов, которые будут использоваться в системе M142 HIMARS.

Турки построят в Эстонии завод по производству боеприпасов, в частности 122-мм реактивных снарядов. Об этом в Defense Express написал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт этого издания.

"Турецкая оборонная компания ARCA Baltics Operations построит в эстонском индустриальном парке "Пыхья-Кивилы" завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов, минометных снарядов различных калибров и 122-мм реактивных снарядов", – отмечает он.

При этом он добавляет, что по данным государственного центра оборонных инвестиций Минобороны Эстонии (RKIK), стоимость проекта составляет 300 миллионов евро. Отмечается, что завод должен заработать в 2028 году.

"Если брать сегмент 155-мм снарядов и минометных выстрелов, то очевидно, что спрос на такие боеприпасы есть непосредственно в самой Эстонии. По актуальным данным, армия этой страны имеет ориентировочно 24 гусеничные САУ K9 южнокорейского производства и 12 колесных САУ CAESAR французского производства (полученные в августе 2025 года). Кроме того, в наличии – более 120 минометов калибров 81 мм и 120 мм. Однако эстонская армия сейчас не имеет своих реактивных систем залпового огня, в которые можно было бы заряжать 122-мм реактивные снаряды. В чем собственно и заключается загадка этой ситуации", – отмечает он.

Киричевский напомнил, что в США, несмотря на опыт ВСУ, решили превратить M142 HIMARS по сути в БМ-21 "Град" с ручной перезарядкой, именно из-за интеграции 122-мм реактивных снарядов.

"Сама Эстония сейчас имеет шесть M142 HIMARS, по которым в теории тоже может быть проведен "апгрейд" под 122-мм "карандаши", – добавил он.

При этом военный отметил, что вполне вероятно, что турки в этой истории надеются продавать изготовленные в Эстонии 122-мм реактивные снаряды на значительно более широкий рынок всей Европы, в том числе и для Украины.

"И именно в этих двух моментах и заключается интересный "спойлер" для ВСУ – 1) возможное появление нового производства боеприпасов, в частности 122-мм реактивных снарядов, которые, в частности, 2) могут быть интегрированы в имеющиеся M142 HIMARS", – написал Киричевский.

Оружие украинского производства: что известно

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в обращении по случаю Дня оружейника президент Украины Владимир Зеленский показал 56 видов украинского оружия, появившегося в условиях войны и уже доказавшего свою эффективность.

Среди них – 31 дрон: дальнобойные дроны, FPV, бомбардировщики, разведчики, ударные камикадзе и перехватчики, 7 ракет, 4 средства радиоэлектронной борьбы, 6 наземных роботизированных комплексов, одна ПВО-турель, 3 беспилотных морских комплекса и 4 специализированных бронеавтомобиля.

Речь шла, в частности, о дальнобойной крылатой ракете наземного базирования "Фламинго", серийное производство которой стартовало в 2025 году. Она способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров и нести боевую часть весом более тонны.

Также это крылатая ракета-дрон "Рута", которая предназначена для ударных и разведывательных задач и имеет дальность полета до 300 км. Ее начали поставлять украинским защитникам в 2024 году.

Реактивный ракетодрон "Пекло" – обладает большой скоростью и высокой маневренностью; дальность его полета – до 700 км, а боевая часть – от 23 кг.

Противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун" – предназначена для уничтожения надводных целей и наземных объектов. Дальность ее поражения – до 300 км, боевая часть – 150 кг.

Дальнобойная ракета-дрон "Паляница", оснащенная турбореактивным двигателем и впервые успешно примененная в августе 2024 года. Реактивная система залпового огня "Вильха" с корректируемым боеприпасом калибра 300 миллиметров.

