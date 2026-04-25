Бьюти-блогер одним видео заставила режим Путина занервничать, – Spiegel

Проблемы России уже настолько глубоки, что даже малейший толчок может привести к сотрясению всей системы.

Глубокое недовольство российского общества действиями Кремля достигло уже таких пределов, что, кажется, достаточно одной спички, чтобы вспыхнул бунт. Признаком того, что для Владимира Путина наступили тревожные времена, стал скандал вокруг Instagram-блогерши, которая внезапно стала влиятельной политической фигурой в РФ, просто публично раскритиковав российскую власть.

Как пишет на страницах немецкого издания Spiegel российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь, заплесневелое политическое пространство России всколыхнула некая Виктория Боня. Когда-то в середине 2000-х годов она была звездой популярного реалити-шоу, но затем вышла замуж за богача, переехала в Монако и фактически исчезла с радаров.

Впоследствии она стала так называемым инфлюэнсером – вела свой бьюти-блог в Instagram, который стал на удивление популярным и сейчас насчитывает более 13 миллионов подписчиков. Однако неделю назад она опубликовала видеоролик, который стал вирусным и вызвал настоящую информационную бурю в России.

В стране, где публичная критика власти заканчивается уголовным делом или отправкой в психушку, Виктория Боня решилась "рассказать" Путину "правду" о положении дел в стране, правду, которую от него якобы скрывают. Воспользовавшись классическим тропом о "хорошем царе и плохих боярах", Боня громко перечислила все то, о чем публично в России говорить нельзя: о блокировке интернета, о смертоносных наводнениях в Дагестане, об экологической катастрофе в Черном море, о проблемах малого бизнеса и, в частности, мелких фермеров.

Как отмечает Михаил Зыгарь, эта "странная, лишь отчасти политическая речь" полностью проигнорировала коренную причину многих упомянутых проблем – войну в Украине – но неожиданно стала самым обсуждаемым видео в России. Причем настолько, что дошло даже до Кремля.

По данным Зыгаря, в Кремле состоялось несколько совещаний, посвященных этому скандалу. Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков даже был вынужден публично сообщить, что Путин принял к сведению речь Бони и что затронутые ею вопросы уже рассматриваются администрацией президента.

Параллельно государственная пропаганда бросила все силы на публичную дискредитацию блогерши, которую начали "полоскать" на федеральных каналах и в Государственной думе.

"Парадоксально, но эта кампания имела обратный эффект. Тысячи рядовых россиян опубликовали видео в поддержку Бони. Фигура, которая еще совсем недавно казалась бы смешной, за одну ночь превратилась в героиню", – пишет Зыгарь.

По собственной информации журналиста, кремлевские чиновники связались с Боней и якобы уговорили ее отступить и не продолжать хайп. Но это, по мнению обозревателя, уже не имеет особого значения.

"Недовольство в российском обществе настолько глубоко, что оно извергается даже там, где его меньше всего ожидают. И, возможно, это лишь начало. Улучшения экономической ситуации в России нигде не видно. Власть, очевидно, видит лишь один способ борьбы с этим недовольством: еще сильнее затягивать гайки и вводить еще больше запретов. Однако самая фундаментальная причина – война – остается в значительной степени табуированной: люди боятся говорить об этом открыто", – пишет Зыгарь.

Рейтинги Путина в крутом пике

Как писал УНИАН, рейтинги Владимира Путина продолжают снижаться уже седьмую неделю подряд: уровень одобрения упал до 65,6%, а доверия – до 71%. В то же время поддержка правительства и премьер-министра также уменьшается, но значительно более медленными темпами.

На этом фоне растет доверие к так называемой "системной оппозиции": показатели Геннадия Зюганова и Сергея Миронова заметно повысились. Это связывают с их публичной критикой интернет-ограничений и действий Роскомнадзора, что резонирует с недовольством части общества.

