Рейтинги Путина в России катятся в ад, - опросы

Путин продолжает теряеть народное доверие. Свежие данные еженедельного соцопроса фиксуируют дальнейший рост недовольства. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал падение рейтингов диктатора на протяжении уже 7 недель подряд.
Так, за последнюю неделю уровень одобрения деятельности Путина снизился еще на 1,1 процентного пункта - до 65,6%. Интересно, что одобрение работы премьер-министра России и правительства в целом снижается вдвое медленне - на 0,4 и 0,5 процентного пункта соответственно.
Другой показатель - уровень доверия - у Путина тоже снижается: минус 1 процентный пункт за неделю - до 71%.
На этом фоне примечательно, что у россиян выросло доверие к номинальной оппозиции (которая таковой на самом деле не является). Так, за последнюю неделю заметно подскочил уровень доверия у главы компартии Геннадия Зюганова (+2,5 п.п.) и главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова (+2,6 п.п.) Ранее оба, заметив рост недовольства блокировками интернета в РФ, начали публично критиковать Роскомнадзор и всю систему блокировок.
Как писал УНИАН, в России все больше публичных лиц – от политиков до блоггеров – начинают открыто критиковать власть и экономическую ситуацию на фоне войны против Украины. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о рисках экономической нестабильности и сравнил нынешние процессы с потрясениями 1917 года.
В то же время активизировались инфлюэнсеры, говорящие об инфляции, проблемах бизнеса и перебоях с интернетом, а также появляется критика даже среди части провоенных блогеров на фоне ударов по инфраструктуре РФ.