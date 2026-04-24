Рейтинги Путина в России катятся в ад, - опросы

Россияне были счастливы в войне, но вот блокировки интернета их уже разозлили.

Путин продолжает теряеть народное доверие. Свежие данные еженедельного соцопроса фиксуируют дальнейший рост недовольства. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал падение рейтингов диктатора на протяжении уже 7 недель подряд.

Так, за последнюю неделю уровень одобрения деятельности Путина снизился еще на 1,1 процентного пункта - до 65,6%. Интересно, что одобрение работы премьер-министра России и правительства в целом снижается вдвое медленне - на 0,4 и 0,5 процентного пункта соответственно.

Другой показатель - уровень доверия - у Путина тоже снижается: минус 1 процентный пункт за неделю - до 71%.

На этом фоне примечательно, что у россиян выросло доверие к номинальной оппозиции (которая таковой на самом деле не является). Так, за последнюю неделю заметно подскочил уровень доверия у главы компартии Геннадия Зюганова (+2,5 п.п.) и главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова (+2,6 п.п.) Ранее оба, заметив рост недовольства блокировками интернета в РФ, начали публично критиковать Роскомнадзор и всю систему блокировок.

Как писал УНИАН, в России все больше публичных лиц – от политиков до блоггеров – начинают открыто критиковать власть и экономическую ситуацию на фоне войны против Украины. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о рисках экономической нестабильности и сравнил нынешние процессы с потрясениями 1917 года.

В то же время активизировались инфлюэнсеры, говорящие об инфляции, проблемах бизнеса и перебоях с интернетом, а также появляется критика даже среди части провоенных блогеров на фоне ударов по инфраструктуре РФ.

