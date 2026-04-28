Поражение Орбана на выборах открывает новые возможности для НАТО и Украины, – СМИ

Венгрия больше не будет пытаться препятствовать вовлечению Европы в дела Украины и оказанию ей поддержки.

Отстранение в этом месяце премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вследствие его сокрушительного поражения на выборах вызвало шквал комментариев, пишет Джеймс Ставридис в статье, опубликованной в The Japan Times.

Автор объясняет, что значительная часть из них касалась последствий для ультраправого популизма в Европе, тогда как другие сосредоточились на возможном влиянии на политику США, учитывая тесные связи движения "MAGA" президента США Дональда Трампа с партией "Фидес" Орбана и личный политический капитал, потраченный вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В то же время в статье отмечается, что меньше внимания уделялось тому, как поражение Орбана повлияет на геополитику и военную стратегию как в Европе, так и в более широком контексте.

Ставридис рассказал, что впервые он встретился с бывшим премьер-министром Венгрии весной 2010 года, когда тот во второй раз был избран на эту должность. Политик произвел на него впечатление харизматичного и умного человека.

"Мы долго обсуждали миссию НАТО в Афганистане, где у Венгрии было более 600 военнослужащих, большинство из которых занималось подготовкой афганских национальных сил безопасности", – вспомнил он.

Примечательно, что Орбан в целом выражал поддержку, но явно имел сомнения относительно ряда других миссий НАТО. Ставридис вспоминает, что когда через год началась война в Ливии, Венгрия отказалась принимать в ней участие, и в течение следующего десятилетия Орбан стал настоящей головной болью для альянса.

Отмечается, что хуже всего было то, что Орбан начал все больше сближаться с российским президентом Владимиром Путиным. Это привело к спорным энергетическим соглашениям с Москвой и поддержке ряда российских позиций, противоречащих целям НАТО.

Журналист отметил, что поскольку в альянсе для принятия решений по основным вопросам необходим полный консенсус, Орбану удалось в одиночку задержать вступление Швеции и Финляндии в альянс более чем на год. Также венгерский политик делал все возможное, чтобы подорвать европейскую поддержку Украины.

"На момент его поражения на выборах его считали главным союзником Путина в Европе и "троянским конем" внутри альянса", – говорится в публикации.

Поэтому, по мнению автора, с его поражением для Запада появились три ключевых геополитических и военных преимущества.

Объясняется, что первое и самое очевидное заключается в том, что Венгрия больше не будет пытаться препятствовать европейской вовлеченности и поддержке Украины.

"Хотя могут остаться некоторые остаточные проблемы со стороны лидера Словакии Роберта Фицо, самый ярый противник позиций НАТО и ЕС ушел", – констатирует Ставридис.

Он добавляет, что второй стратегический аспект возвращения Венгрии на Запад – географический. Отмечается, что расположенные в самом сердце Центральной Европы, венгры граничат с семью странами, включая Украину.

"Это страна-перекресток, которая смогла создать стратегические и логистические узкие места для НАТО и ЕС. Эта роль уходит корнями во времена Австро-Венгерской империи XIX и XX веков, когда венгры использовали свое географическое положение для развития своей торговой экономики", – подчеркнул журналист.

Он прогнозирует, что, поскольку страна, вероятно, отвернется от Москвы, на первый план выходит не только Украина, но и ее граница с Сербией, учитывая постоянные попытки Путина расширить российское влияние на Балканах.

Третье преимущество заключается в том, что венгерские вооруженные силы смогут быстро модернизироваться и беспрепятственно интегрироваться в НАТО.

Отмечается, что хотя численность венгерских вооруженных сил составляет лишь около 30 000 человек, Венгрия инвестирует в передовую современную технику, в частности в новые немецкие танки Leopard 2A7 и мощные шведские истребители JAS39 Gripen.

Ставридис отметил, что, несмотря на то, что страна едва достигает старого целевого показателя НАТО по расходам в размере 2% валового внутреннего продукта на оборону, новый премьер-министр Петер Мадяр пообещал увеличить эту долю до 5% к 2034 году.

"Окончание длительного политического господства Виктора Орбана в Венгрии – это отличная новость со многих точек зрения, не в последнюю очередь для альянса НАТО", – заключает автор статьи.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан годами был козлом отпущения, на которого списывали все проблемы. Однако теперь настало время "громко и честно" говорить о разногласиях внутри ЕС. В частности, отмечает издание, речь идет, прежде всего, о разногласиях относительно потенциального членства Украины в ЕС. Объясняется, что некоторые европейские лидеры высказывались за быстрое присоединение Киева к блоку, тогда как другие, наоборот, призывали быть реалистами. Издание отмечает, что даже без Орбана европейские лидеры долго спорили по поводу бюджетной политики ЕС и ряда других важных вопросов.

Также мы писали, что Евросоюз активизирует процесс интеграции Украины и Молдовы после ослабления блокирующей позиции Венгрии. Речь идет о постепенном продвижении переговорных кластеров и ускорении интеграции двух стран в европейские структуры. Это несмотря на то, что требования относительно реформ и соблюдения критериев членства остаются в силе. Хотя процесс расширения остается политически чувствительным и требует согласия всех стран-членов, однако текущая ситуация открывает окно возможностей для Украины и Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: