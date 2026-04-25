Орбан планирует сбежать в США после отставки, чтобы избежать суда, – журналист

В Америке у Орбана уже есть родственники.

Виктор Орбан, который в ближайшие недели потеряет пост премьер-министра Венгрии, заявил, что отказывается от депутатского мандата в новом созыве венгерского парламента.

Несмотря на то, что партия "Фидес" проиграла парламентские выборы, Орбан гарантированно проходит по партийному списку, где он был на первом месте.

"Мандат, который я получил как лидер списка, фактически является моим парламентским мандатом от партии "Фидес", поэтому я решил его вернуть. Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря", – сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Между тем венгерский журналист Сабольч Паньи пишет со ссылкой на собственные источники, что вскоре после сложения премьерских полномочий Орбан планирует сбежать в США. Формальным поводом станет поездка на чемпионат мира по футболу. Но хорошо известно, что в Америке уже проживают дочь и зять Орбана, а Трамп может предоставить ему "убежище от судебного преследования" на родине.

Как писал УНИАН, после поражения партии "Фидес" на выборах "будущий премьер" Венгрии Петер Мадяр объявил о масштабной проверке активов бизнесменов, обогатившихся за годы правления Орбана, в частности ближайшего окружения экс-премьера. Часть предпринимателей уже адаптируется к новым условиям и поддерживает идею налога на богатство, тогда как другие оказались под угрозой расследований относительно происхождения их состояний.

Тем временем в ЕС радуются, что без Орбана официальные встречи европейских лидеров проходят в гораздо более приятной атмосфере. Польский премьер Дональд Туск пошутил, что атмосфера стала такой потому, что "ни одного русского в комнате" больше нет, намекая на слишком пророссийскую позицию Орбана.

