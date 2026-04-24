Орбан ушел, а раскол в ЕС по Украине остался, – Politico

Для многих в Европе Орбан был просто удобным прикрытием.

Саммит ЕС на Кипре на этой неделе прошел в чрезвычайно расслабленной атмосфере, поскольку на него не прибыл Виктор Орбан, который недавно проиграл выборы и вскоре потеряет пост премьер-министра Венгрии. 16 лет он был одним из постоянных поводов для напряженности и раздражения внутри ЕС. Но когда он уходит, в Европе осознали, что на Орбане внутренние споры не заканчиваются.

Как пишет Politico, в кулуарах саммита европейские политики признавали, что Орбан годами был козлом отпущения, на которого списывали все проблемы, но теперь пришло время "громко и честно" говорить о разногласиях внутри ЕС.

Первой очевидной "трещиной", проявившейся в отсутствие Орбана, стали разногласия по поводу потенциального членства Украины в ЕС. Некоторые европейские лидеры высказывались за скорейшее присоединение Киева к блоку, другие, напротив, призывали быть реалистами. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который посетил Кипр в первый день саммита, заявил о необходимости учитывать реальность.

Не меньшие споры на саммите вызвала и тема энергетики. Европейские лидеры оказались между двух огней – дефицитом топлива из-за авантюры Трампа в Иране и необходимостью продолжать и расширять санкции против России.

Также, как пишет Politico, даже без Орбана европейские лидеры долго спорили по поводу бюджетной политики ЕС и ряда других важных вопросов.

Как писал УНИАН, во время неформального саммита ЕС, который состоялся на днях на Кипре, было принято принципиальное решение, которое до этого блокировала Венгрия. Наконец был разблокирован кредит на 90 миллиардов евро для Украины. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первые деньги по этому кредиту Украина может получить уже в апреле.

В этом году Украина должна получить половину указанной суммы. Интересно, что возвращать деньги Украина не будет. Их должна выплатить Россия в качестве репараций.

