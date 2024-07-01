Председательство Венгрии в одной из институций Европейского Союза продлится до конца этого года.

Продолжается война в Украине, и Венгрия 1 июля начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря 2024 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. В частности, председательство в Совете ЕС осуществляется на ротационной основе между 27 странами-членами Евросоюза каждые шесть месяцев. Страна, которая председательствует, руководит работой Совета ЕС и представляет всех стран-членов во время переговоров с другими институтами Евросоюза.

При этом, Венгрия уже второй раз в истории председательствует в Совете ЕС. Ее председательство продлится с 1 июля по 31 декабря этого года. Совет ЕС является одной из семи институтов ЕС. В своей работе Совет ЕС обсуждает предложенное Европейской комиссией законодательство. Решения часто принимаются после дополнительных обсуждений с Европейским парламентом. Совет ЕС состоит из министров от каждой страны-члена ЕС,

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Венгрия во время председательства будет сосредотачиваться на семи тематических направлениях в своей работе:

повышение конкурентоспособности ЕС;

укрепление оборонной политики ЕС;

преобразование политики расширения в последовательную и основанную на заслугах;

прекращение нелегальной миграции;

формирование политики будущей сплоченности;

отстаивание ориентированной на фермеров агропромышленной политики ЕС.

Кроме того, венгерская сторона решила направить внимание на устранение демографических проблем.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января по 30 июня 2024 года в Совете ЕС председательствовала Бельгия. В первом полугодии 2025 года в Совете ЕС будет председательствовать Польша.

Ранее министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия обжалует передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов. ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины. Также Венгрия требует, чтобы Украина признала "традиционно венгерской" всю территорию Закарпатья.

Аналитики отмечали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет себя в Брюсселе как российский агент, а блокирование украинской политики Евросоюза стало систематическим.

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