Ахтем Сеитаблаев в Каннах презентовал первый тизер шпионской драмы о ГУР

Фильм основан на реальных событиях.

В рамках панельной дискуссии "Украинская киноиндустрия во время войны" киномаркета Marché du Film 78-го Каннского кинофестиваля состоялась презентация тизера украинского фильма "ГУР: Код "Сикора" - шпионской драмы, в основе которой настоящие события спецоперации в реальном времени.

Фильм производится студией "F Films" при поддержке Госкино Украины в партнерстве с ГУР МО и UnitedContentHUB.

Главную роль в ленте исполнит ее режиссер Ахтем Сеитаблаев, который сыграл офицера ГУР Министерства обороны Украины, приобщенного к сложной спецоперации.

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"Это история семьянина, офицера спецслужбы, личную жизнь которого разрушила война... Друзья помогут ему вернуться в строй. Командир и младшая коллега, разработать одну из самых успешных операций в истории спецслужб... И отомстить врагу", - говорит Сеитаблаев.

Генеральный продюсер UnitedContentHUB, "F Films" Андрей Ногин прокомментировал работу над фильмом так:

"Героизм и изобретательность военной разведки Украины безусловно достойны внимания на большом экране широкой зрительской аудитории везде в мире, а жанр художественной киноэкранизации создает наилучшие условия для этого. Мы приложим все усилия, ресурсы и делаем экспертизы, чтобы лента получила широкую дистрибуцию и огласку".

Кинотеатральный релиз запланирован на 2026 год. Однако уже можно утверждать: "ГУР: Код "Сикора" - это голос Украины, который нельзя не услышать. Это кино о том, что коллективный подвиг состоит из личных историй борьбы.

Официальный прокатчик в Украине - B&H Film Distribution.

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