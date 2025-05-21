Уже сейчас рыночная цена на ягоды в Украине примерно на 35% выше, чем в прошлом году.

В этом году из-за аномальных погодных условий, в частности весенних похолоданий, урожайность ягод снизилась, поэтому предложение на рынке будет ограниченным. Соответственно, ожидается рост цен. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе сети супермаркетов "ЭКО-маркет".

"Импортные ягоды на полках почти закончились, зато уже появляется первый украинский урожай. Существенного снижения цен не предвидится - оно возможно только в пиковые моменты сбора, когда предложение кратковременно превысит спрос", - отметили специалисты.

Будет ли достаточно ягод в июне - напрямую зависит от погоды. Если в ближайшие дни пойдут дожди, это негативно повлияет на урожай клубники и малины.

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"Ранняя голубика уже пострадала от заморозков - ее следует ожидать только в июле", - добавили в торговой сети.

Отметим, что на сегодня рыночная цена на ягоды в Украине уже примерно на 35% выше, чем в прошлом году.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Из-за заморозков Украина может столкнуться с дефицитом вишни и черешни. По оценкам специалистов речь идет о потере 45-55% урожая черешни. Это касается прежде всего южных регионов страны, где сосредоточено производство. Если говорить о вишне, то здесь убытки оцениваются в 35-50%.

Также стало известно, что в Украине дорожает мясо птицы. С начала года популярный продукт вырос в цене на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года цены увеличились на 11,5%.

Специалисты называют несколько факторов, которые привели к росту цен. Среди них - дефицит рабочей силы, повышение военного сбора и общие инфляционные процессы в украинской экономике.

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