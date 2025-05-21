Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 21 мая, подешевел на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 47,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 46,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 мая, вырос на 22 копейки до 47,39 гривни.

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Нацбанк установил 21 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,65 грн за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

В свою очередь издание Bloomberg пишет, что доллар падает на мировой арене. Трейдеры сосредоточились на встрече "Группы семи" в поисках признаков того, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа стремится к ослаблению американской валюты.

Так, индекс Dollar Spot Index упал на 0,4% 21 мая, снижаясь третий день.

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