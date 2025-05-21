Каждый вылет истребителя - сверхсложная миссия, отметил Анатолий Храпчинский.

Американские истребители F-16 не имеет иммунитета от вражеских ПВО, тактических ошибок или факторов случайности. Так прокомментировал недавнюю потерю самолета авиаэксперт Анатолий Храпчинский в интервью OBOZ.UA.

"Мы уже теряли Су-24, МиГ-29, Су-27 - боевые самолеты, которые так же работают в самой высокой зоне риска. Война - это всегда о потерях. Неважно, насколько технологична машина, это не гарантия ее бессмертия", - отметил он.

По словам эксперта, по состоянию на май 2025 года в украинских Воздушных силах зафиксировано много случаев боевого применения F-16, и каждый из них был сверхсложной миссией.

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"Такие самолеты работают не над тылом, а на передовой, под постоянной угрозой российских ЗРК большой дальности типа С-400, а также средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому самое главное в такой новости не то, что было потеряно железо, а то, что пилот жив. А технику мы получим, закупим. Главное - сохранить людей, которые умеют на ней воевать", - акцентировал Храпчинский.

Он также отметил, что на данный момент наступил другой этап войны:

"Мы уже не просто "ждем" технику, мы выходим на уровень тактики и стратегии ее применения. И в таких условиях публичная арифметика - это подсказка врагу, а не обществу. Нужно учиться говорить о результате, а не о количестве. Поэтому главное - не сколько, а как и когда. И в этом украинские пилоты уже дают свои первые правильные ответы".

F-16 в Украине: актуальное

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 16 мая в Украине потерпел крушение один из западных истребителей F-16. Отмечалось, что это произошло во время сбивания российских "шахедов".

Известно, что самолет сбил три вражеских БПЛА, а во время уничтожения четвертого произошла внештатная ситуация.

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