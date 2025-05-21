Издание рассказало откуда взялось и где воюет против ВСУ это подразделение и о том, как ему удалось уничтожить украинский Himars возле Часового Яра.

Элитное российское подразделение беспилотников уничтожило украинскую ракетную установку Himars в 10 км от линии фронта недалеко от Часового Яра в Донецкой области.

Как пишет обозреватель The Telegraph Киран Келли, есть кадры, подтверждающие потерю ВСУ американской установки. Он отметил, что на видео было видно, как система мчится по грунтовой дороге, когда российский БПЛА приближается сверху.

"Трансляция прервалась за несколько секунд до удара, но отдельные кадры показали взрыв несколько мгновений спустя, подтвердив, что одна из самых ценных ракетных систем Украины была уничтожена", - написал он.

Видео дня

По данным Келли, атака была осуществлена ​​"Рубиконом", элитным российским подразделением беспилотников, которого боятся ВСУ.

Обозреватель сообщил, что подразделение развернули в этом году в рамках кампании по вытеснению ВСУ из Курской области, но теперь "Рубикон" перенаправлен на охоту за самыми ценными боевыми активами Украины, в частности, ракетами большой дальности.

"Есть признаки того, что это удается", - констатировал Келли.

Обозреватель подчеркнул, что эти установки очень ценны для Украины, поэтому очень странно, что Himars был размещен всего в 10 км от линии фронта. Келли допустил, что установка, уничтоженная под Часовым Яром, использовалась для поражения целей глубоко в тылу врага.

"Himars остается важной тактической и оперативной системой для украинцев, особенно потому, что она может держать российские цели под угрозой на некотором расстоянии от линии фронта, влияя на российскую логистику и управление, а также на боевую мощь", - сказал эксперт по вооружениям в оборонном аналитическом центре Rusi Том Уитингтон.

После уничтожения Himars возле Часового Яра, ВСУ потеряли еще 4 единицы этого вооружения и, как отметил Келли, это небольшая, но существенная брешь в арсенале Украины, особенно на фоне неясности с военной помощью от США.

Обозреватель акцентировал, что работа этого подразделения особенно беспокоит Киев. Последняя атака на одну из систем, как сообщается, была осуществлена ​​дроном с видом от первого лица (FPV) с использованием оптоволоконного кабеля наведения — сложной и в значительной степени помехозащищенной конструкции, которая сигнализирует об опасном сдвиге в войне.

Оптоволоконные дроны физически привязаны к своим операторам с помощью сверхтонких кабелей, которые передают видео и сигналы наведения в реальном времени.

"Оптоволоконные кабели в принципе невозможно заглушить, они очень тонкие, в некоторых случаях толщиной с человеческий волос, поэтому их невероятно трудно обнаружить физически", - объяснил Уитингтон.

Келли написал, что "Рубикон", созданный в октябре 2024 года по личному указанию Андрея Белоусова, министра обороны РФ, стал испытательным полигоном для этого типа новых технологий. Его пилоты дронов теперь работают по меньшей мере в 7 специализированных отрядах по всему Донбассу, выполняя сложные, децентрализованные миссии.

Тактика подразделения также современна. Во время наступления на Курской дуге дроны "Рубикона" наносили удары по коротким участкам дороги - длиной всего от 100 до 300 мм - с нескольких углов одновременно, заманивая колонны в смертельные засады.

"Некоторые дроны застревали в дорожном покрытии, взрываясь под проезжающими транспортными средствами, как наземные мины. Другие атаковали в лоб, нацеливаясь на передние и задние транспортные средства, чтобы заманить остальные в зону поражения", - рассказал о тактике подразделения Келли.

Результаты были разрушительными, большинство украинских войск были вытеснены из Курской области после того, как подразделение "Рубикон" разрушило их маршрут снабжения, констатировал обозреватель.

В ходе этого процесса "Рубикон" вывел из строя сотни украинских транспортных средств, включая пехотные транспортеры M2 Bradley и тяжело бронированные грузовики MaxxPro, часто с помощью беспилотников с оптоволоконным кабелем.

Украинские операторы беспилотников, неспособные глушить их или перехитрить, начали называть воздушное пространство над Курском "дорогой смерти".

Переориентация российского элитного подразделения на дорогостоящее вооружение, такое как Himars, знаменует новую и тревожную фазу для Украины. Это значит, что РФ больше не просто преследует линии снабжения украинцев в Курске - ее прицел твердо нацелен на систематическое нацеливание на стратегический костяк дальнобойного ударного потенциала ВСУ, который они так эффективно использовали.

"Удар возле Часового Яра, который стал первым уничтожением пусковой установки Himars с помощью беспилотника с оптоволоконным кабелем, свидетельствует о том, что у России теперь есть средства, позволяющие дотянуться даже до самых защищенных объектов Украины", - написал Келли и добавил, что если Украина не сможет быстро адаптироваться к этой новой угрозе, последствия могут быть очень плохими.

Война в Украине: новости

В ночь на 21 мая неизвестные дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ. Это предприятие производит микросхемы, полупроводники и является важным звеном российского военно-промышленного комплекса. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

Вас также могут заинтересовать новости: