Сейчас оккупанты имеют тактические продвижения, однако в итоге они могут начать угрожать и Константиновке.

Враг продолжает сунуться в районе Часового Яра, чтобы в дальнейшем угрожать Константиновке. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный аналитик Денис Попович.

"Там Часов Яр, Торецк, Константиновка треугольник - он уже стал в центре внимания в ближайшие недели. Это будет главное направление наступления российских войск летом. Туда подтягиваются мототехника, обученные подразделения дронщиков РФ. А когда происходит такая концентрация - это прямое свидетельство, что враг будет атаковать очень сильно на этом направлении", - сказал Попович.

Он добавил, что сейчас оккупанты наступают со стороны Торецка. В частности им удалось выйти на трассу Бахмут-Покровск, которая в частности поворачивает и в сторону Константиновки.

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"Это тревожное событие, поскольку враг может дальше продвигаться и взять под огневой контроль логистику. Враг там продвигается вперед, тактические продвижения. Но это ситуация, которая суммируется. Сдвинулись еще на 1 км, потом еще и создается угроза для города. И Покровск тоже не забываем - там тоже ситуация тревожная. Ведь враг, прорвавшись к той трассе может повернуть и на Покровск", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее в Нацгвардии сообщили, что Россия ведет непрерывные штурмы в районе Покровска. Там отметили, что враг использует различные тактики для атак на украинские позиции - от малых штурмовых групп и до более крупных масштабов.

Между тем в ВСУ накануне сообщили о создании первой мотоциклетной штурмовой роты в Украине. Ее создали на базе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА".

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