Эктор Хименес-Браво раскрыл, чем будет заниматься в ВСУ

Он стал представителем одного из подразделений.

Судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво недавно заинтриговал поклонников видео, на котором он предстал в военной форме и где проходил боевую подготовку.

Это стало поводом для домыслов о том, что он пополнил ряды ВСУ в качестве воина, однако сам Эктор сказал, что действительно стал частью армии, однако выполнять боевые задачи не будет.

Дело в том, что Эктор стал представителем 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

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"Быть украинским воином — большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить. Как иностранец, я мог бы присоединиться к иностранному легиону, но мое сердце давно принадлежит 429-му отдельному полку беспилотных систем "АХИЛЛЕС". Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю длительное время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними. Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения", - рассказал Эктор в своих соцсетях.

Он добавил, что в дальнейшем будет участвовать в тех активностях подразделения, к которым его привлечет командование, и будет помогать с обеспечением.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво уехал за границу и рассказал для чего.

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