Необходимо прекратить заниматься венгерскими проблемами на каждом заседании, пишет автор статьи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет себя в Брюсселе как российский агент, а блокирование украинской политики Евросоюза стало систематическим.

Об этом в статье "Венгрия не нужна" пишет автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе. По его словам, постоянные препятствования со стороны Орбана уже нельзя полностью объяснить внутриполитическими мотивами - просматривается мировоззрение.

"Орбан сделал свой выбор в конфликте между захваченной демократией, которая, безусловно, не безупречна, но ориентирована на Европу, и агрессивной, империалистической автократией. Тот факт, что выбор сделан в пользу Путина, вызывает лишь удивление на фоне венгерской истории", - пишет Буссе. Видео дня

По его словам, другие страны-члены Европейского Союза должны прекратить заниматься венгерскими проблемами от заседания к заседанию. Многое из того, что необходимо для поддержки Киева, включая поставки оружия, можно организовать на двусторонней основе или в группах единомышленников.

"С исторической точки зрения, мы также можем смотреть в будущее с немного большим спокойствием, поскольку когда-то Орбан больше не будет на посту. Сейчас важно остановить Россию. Для этого вам не нужна Венгрия", - добавляет обозреватель.

Позиция Венгрии по помощи Украине:

По данным СМИ, в Европейском Союзе растет недовольство поведением Венгрии в вопросе помощи Украине. Сейчас она блокирует выделение более 6,5 миллиарда евро поддержки.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Венгрия заблокировала около 41% европейских резолюций по Украине. "Это зашло очень и очень далеко", - сказал он.

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