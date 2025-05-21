Некоторые породы не доживают даже до 10 лет.

Завести собаку — значит обречь себя на прощание, которое наступит раньше, чем нам бы хотелось. Особенно горько, когда осознаёшь: какие собаки очень мало живут, и что продолжительность их жизни зависит от самой породы. Учёные доказали: чем больше собака, тем быстрее она стареет, и тем раньше уходит из жизни.

Наименьшная продолжительность жизни собак по породам - ТОП-10

Если вы не знали, какие собаки очень мало живут, то запомните, что крупные и гигантские породы чаще всего имеют меньшую продолжительность жизни. Их организм тратит больше ресурсов на рост, чем на восстановление клеток, а значит, быстрее изнашивается. В результате — тяжёлые заболевания, включая онкологию, проблемы с сердцем, опорно-двигательной системой.

На сайте rockykanaka сказано, что в ТОП-10 собак, которые живут меньше всех, попало несколько пород. Вы удивитесь, но их нечасто можно встретить на улице любого города.

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1. Ирландский волкодав

Если ветеринары будут вам объяснять, какие собаки очень мало живут, эта точно попадет в перечень. Ирландский волкодав живёт в среднем 6–8 лет. Причины — предрасположенность к раку костей, сердечным заболеваниям и дисплазии.

2. Бернский зенненхунд

Эта собака известна своим добродушием и дружелюбием. Но продолжительность жизни у неё — всего 7–10 лет. Основные проблемы: рак, дисплазия, заворот кишок.

3. Немецкий дог

Своим внушительным ростом дог завораживает всех. Но живёт он в среднем всего 7–10 лет. В его случае данная проблема звучит особенно остро — чем выше и тяжелее собака, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Леонбергер

Собака с "львиным" обликом и добрым сердцем, леонбергер живёт около 9 лет. Уязвим к раку костей, завороту желудка и проблемам с суставами.

5. Ньюфаундленд

Спасатель и отличный пловец, ньюфаундленд проживает всего 9–10 лет. Основные причины — болезни сердца, дисплазия и склонность к ожирению.

6. Сенбернар

Добряк и компаньон, но продолжительность его жизни — 8–10 лет. Часто страдает от сердечных заболеваний, рака и проблем с глазами.

7. Дог бордоский

Эта мощная порода живёт всего 5–8 лет. Причины — онкология, сердечные болезни, дисплазия, заворот желудка и дыхательные расстройства.

8. Бульмастиф

Смесь мастифа и бульдога, бульмастиф живёт всего 7–9 лет. Среди проблем — кардиомиопатия, гипотиреоз и дисплазия суставов.

9. Английский мастиф

Весом более 90 кг, мастиф живёт в среднем 6–10 лет. Он подвержен завороту желудка, болезням глаз и суставов. Это типичный пример того, какие собаки очень мало живут, несмотря на свою силу и преданность.

10. Английский бульдог

Плоская морда, складки на лице и харизма — визитная карточка английского бульдога. Но его жизнь длится всего 8–10 лет. Частые диагнозы — дыхательные нарушения, заболевания сердца и суставов.

Почему важно знать продолжительность жизни собак по породам

Осознание того, сколько живут собаки разных пород, поможет выбрать питомца. Если вы будете знать, какая собака живет меньше всех в мире, то сможете или сделать выбор в пользу другого животного, или суметь подготовиться к такой особенной породе.

Обдуманный выбор помогает подготовиться эмоционально, а также продумать правильный уход, рацион и медицинское обслуживание, чтобы максимально продлить жизнь питомцу. А если вам особенно важно провести с собакой как можно больше лет, стоит разглядеть породы-долгожители.

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