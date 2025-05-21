Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 46,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 мая, подорожал на 2 копейки и в среднем составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 47,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,50 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,37 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,20 грн/евро, а курс продажи - 46,90 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 21 мая, составляет 107 836 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 449 080 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 21 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,65 грн за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

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